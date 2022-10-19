fb ig video ETtoday search mobile

試・開箱／限量聖誕彩妝來了！Dior黑曜珠寶盒美炸、YSL金色眼影盤超實用

>

記者李薇／台北報導

聖誕彩妝可以說是每年美妝圈最大的盛事之一，大多數品牌都會推出很多很美的限量單品，而且通常就是賣完就沒有了，而且隔年也不會有同款，以下就盤點各家近期推出的聖誕彩妝，想要入手的朋友一定要趕快抓緊時機，把握上市時間下手。

＃Dior 閃耀星辰限量版

▲Dior,YSL,聖誕彩妝,彩妝,限量彩妝,限量,聖誕節,。（圖／品牌提供）

今年的Dior以柯勒諾瓦莊園冬日星空為靈感，在迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips的引領下，設計出全新的聖誕彩妝系列，其中，最受矚目的就是「藍星唇膏黑曜珠寶盒」，以黑曜石珠寶的奢華概念作為設計，簡約時髦的外型搭配上金色LOGO與金鍊，可以當作唇膏收納盒或是小包包使用，裡面擁有一支正貨藍星唇膏跟3個搭配的蕊芯，有絲絨霧面、緞光妝效等不同質地跟顏色的唇膏，不管是參加派對或是上班使用，這一盒絕對能滿足女孩所有需求。

▲Dior,YSL,聖誕彩妝,彩妝,限量彩妝,限量,聖誕節,。（圖／品牌提供）

當然聖誕彩妝也少不了經典的五色眼影、藍星唇膏、藍星訂製腮紅盤，除了推出限定的聖誕配色之外，眼影跟腮紅上面更是有著立體的莊園星空圖騰浮雕設計，展現出與眾不同的精緻感；另外，癮誘唇膏更是推出金色的限量彩殼，可以隨心所欲地更換包裝，打造出專屬自己的唇彩單品。

＃YSL 情迷聖誕限量系列

▲Dior,YSL,聖誕彩妝,彩妝,限量彩妝,限量,聖誕節,。（圖／品牌提供）

把巴黎閃耀的金色派對中的微醺氛圍帶入彩妝之中，YSL 2022年的聖誕彩妝運用經典復古的菱格紋融合星星圖騰還有金色概念，展現出極緻奢華的時尚盛宴，其中，最值得關注的就是10色聖誕彩妝眼影盤，裡面有著金色、紅色、米棕色、咖啡色跟珊瑚色等色選組成，相較於之前的彩妝盤都更適合亞洲人，即使是新手上手程度也簡單很多，可以自由搭配出適合日常或是派對感的妝容。

▲Dior,YSL,聖誕彩妝,彩妝,限量彩妝,限量,聖誕節,。（圖／品牌提供）

YSL經典熱賣的恆久完美霧光氣墊，也推出全新的聖誕包裝款式，金色的基底搭配菱格紋以及星星，還有大大的YSL LOGO，讓妳在補妝的時候也能成為眾所矚目的焦點，霧面感的妝容即使是台灣潮濕炎熱的天氣也可以輕鬆駕馭。

關鍵字：

Dior, YSL, 聖誕彩妝, 彩妝, 限量彩妝, 限量, 聖誕節

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

嬌蘭20款頂級淡香精讓粉絲試到滿足、MFK打卡就送小香必朝聖

嬌蘭20款頂級淡香精讓粉絲試到滿足、MFK打卡就送小香必朝聖

從吃早餐看出你心裡最缺乏的東西！超準心測探究深層內心世界

從吃早餐看出你心裡最缺乏的東西！超準心測探究深層內心世界

別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手

別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手

酒精用多變「老婆婆手」？6大養手技巧：微涼水清洗、勤擦護手霜跟防曬 超市就買得到！自製護眼茶明目又養肝　搭配畫圓按摩、穴位按壓舒緩雙眼疲勞 最懂男人心的三大星座女！TOP1的溫柔陷阱，只要是男人都難以抵擋 宋智雅零毛孔的細緻肌膚這樣來！不用化妝棉、眼霜抹脖子滿滿技巧 試・開箱／就像奶油融化在肌膚　一秒就滲透的「菁萃油霜」讓保養也療癒 日本清酒用「富士山錫杯」飲用更清甜　自帶冰鎮功能、愛小酌的人必備 郭雪芙毛衣不穿好、大露直角肩辣翻！抹的「皮拉提斯」打造關鍵小臉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面