試・開箱／限量聖誕彩妝來了！Dior黑曜珠寶盒美炸、YSL金色眼影盤超實用

記者李薇／台北報導

聖誕彩妝可以說是每年美妝圈最大的盛事之一，大多數品牌都會推出很多很美的限量單品，而且通常就是賣完就沒有了，而且隔年也不會有同款，以下就盤點各家近期推出的聖誕彩妝，想要入手的朋友一定要趕快抓緊時機，把握上市時間下手。

＃Dior 閃耀星辰限量版

今年的Dior以柯勒諾瓦莊園冬日星空為靈感，在迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips的引領下，設計出全新的聖誕彩妝系列，其中，最受矚目的就是「藍星唇膏黑曜珠寶盒」，以黑曜石珠寶的奢華概念作為設計，簡約時髦的外型搭配上金色LOGO與金鍊，可以當作唇膏收納盒或是小包包使用，裡面擁有一支正貨藍星唇膏跟3個搭配的蕊芯，有絲絨霧面、緞光妝效等不同質地跟顏色的唇膏，不管是參加派對或是上班使用，這一盒絕對能滿足女孩所有需求。

當然聖誕彩妝也少不了經典的五色眼影、藍星唇膏、藍星訂製腮紅盤，除了推出限定的聖誕配色之外，眼影跟腮紅上面更是有著立體的莊園星空圖騰浮雕設計，展現出與眾不同的精緻感；另外，癮誘唇膏更是推出金色的限量彩殼，可以隨心所欲地更換包裝，打造出專屬自己的唇彩單品。

＃YSL 情迷聖誕限量系列

把巴黎閃耀的金色派對中的微醺氛圍帶入彩妝之中，YSL 2022年的聖誕彩妝運用經典復古的菱格紋融合星星圖騰還有金色概念，展現出極緻奢華的時尚盛宴，其中，最值得關注的就是10色聖誕彩妝眼影盤，裡面有著金色、紅色、米棕色、咖啡色跟珊瑚色等色選組成，相較於之前的彩妝盤都更適合亞洲人，即使是新手上手程度也簡單很多，可以自由搭配出適合日常或是派對感的妝容。

YSL經典熱賣的恆久完美霧光氣墊，也推出全新的聖誕包裝款式，金色的基底搭配菱格紋以及星星，還有大大的YSL LOGO，讓妳在補妝的時候也能成為眾所矚目的焦點，霧面感的妝容即使是台灣潮濕炎熱的天氣也可以輕鬆駕馭。