悼念英女王的上千隻帕丁頓熊沒進垃圾桶　覓得新家溫暖小朋友

▲英國王后卡蜜拉與經過清洗整理的上百隻帕丁頓熊玩偶合影，準備交由慈善單位送給小朋友。（圖／翻攝theroyalfamily IG）

記者陳雅韻／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世9月8日以96歲高齡辭世，當時大批民眾帶著鮮花、帕丁頓熊和牠最愛的果醬三明治到白金漢宮旁公園向女王致意，數量之多讓官方不得不呼籲別帶鮮花以外的紀念品前來，最後統計收到的帕丁頓熊玩偶的數量多達上千隻，讓人好奇最後這群可愛小熊何去何從，是否進了垃圾桶？答案由王后卡蜜拉揭曉，將全數交由英國最大的兒童慈善組織Barnardo’s，送給組織長期支持的小朋友。



▲女王伊莉莎白二世曾與帕丁頓熊合拍登基70周年影片，喝下午茶的對話令人莞爾。（圖／翻攝theroyalfamily IG）

英國民眾送上帕丁頓熊悼念女王伊莉莎白二世，緣起自她今年6月慶祝登基70周年，與問世64年的帕丁頓熊合體拍了一支喝下午茶的短片，一開始帕丁頓熊忽視禮儀拿起茶壺猛灌，還壓壞點心，最後掏出果醬三明治，而女王也展現幽默感，打開招牌的黑色手提包秀出她的三明治說：「我也是，我的擺在這裡。但等一下再吃。」逗趣對話令人莞爾。

▲民眾悼念英女王伊莉莎白二世，獻上帕丁頓熊玩偶。（圖／路透社）

喪禮結束後，英國王室收集起上千隻向女王致敬的帕丁頓熊玩偶，經過清洗與整理後，全數捐給童慈善組織Barnardo’s，確保每一隻小熊玩偶未來能被妥善照顧，溫暖小朋友的心並帶給他們歡樂。

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