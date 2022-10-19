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新光三越天母店週年慶開跑，全台首發寶可夢快閃店萌帽只送不賣

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▲▼新光三越天母店週年慶。（圖／品牌提供）

▲全台首發寶可夢快閃店在新光三越天母店。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

天母社區型百貨林立，新光三越台北天母店18週年慶搶先將於10／27開跑，今年改裝幅度歷年最大，特色餐廳、商場陸續登場，全球首家販售澳洲和牛的老乾杯駐點，宜得利家居也首度進駐天母商圈，話題連連，全館累計消費5,000送5,000點，更推出點數換精品廚具、美學家電，讓點數活用更多元。

▲▼新光三越天母店週年慶。（圖／品牌提供）

新光三越台北天母店週年慶將於10／27-11／20登場，因應天母店改裝、各式特色餐廳像是全球首間老乾杯、日本家居宜得利、南青山甜點YOKU MOKU，從美食到家居給顧客全新購物體驗。

▲▼新光三越天母店週年慶。（圖／品牌提供）

▲JO MALONE LONDON 奢華潔膚保養禮盒（英國梨與小蒼蘭潔膚露250ml+牡丹胭紅麂絨潤膚霜175ml+迷你香氛蠟燭+潔膚露15ml，5,150元。

頂級美妝品更祭出獨家加碼，像是SISLEY凡消費新品加贈全能乳液、LA MER 購買經典乳霜加贈護手霜，CHANEL、JO MALONE LONDON也推出限定新品搭配，化妝品單筆2,000送2,000點，想要補貨一次購足最划算。

▲▼新光三越天母店週年慶將開跑。（圖／記者曾怡嘉攝）

週年慶期間，天母店將於10／22起祭出全台首發寶可夢快閃店，20場見面會送你寶可夢超萌紙帽，皮卡丘和全新三大角色新葉喵、呆火鱷、潤水鴨，絕對引爆寶可夢收藏迷熱潮。

▲▼新光三越天母店週年慶。（圖／品牌提供）

內湖美麗華18周年慶則是祭出首五日末三日祭出消費回饋5,000元送700優惠，全館滿5,000元送500；化妝品、內睡衣區滿3,000元送300，回饋消費超有感。另外台隆手創館美麗華旗艦店，針對周年慶推出主題「值感好生活」，獨家與首賣比例超過60%，網羅超過千款優惠商品。再祭出單筆滿1,000元送限量LIFE PLUS多功能收納籃，單筆消費滿2,000元即贈200元抵用券。

關鍵字：

百貨, 週年慶, 新光三越天母店, 寶可夢快閃店

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