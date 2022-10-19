fb ig video ETtoday search mobile

侯佩岑貼身套裝頂亂髮依然美翻　郭雪芙穿同牌勾出銷魂身材

>

記者王則絲／台北報導

女星侯佩岑的帶貨功力了得，每每發出穿搭都被粉絲們問翻，日前一套貼身的針織套裝造型，讓她曬出一截緊實、平坦的腹部，姣好身形與狀態都超凍齡，即便被狂風吹亂髮型依然美翻；與此同時，郭雪芙也穿上了同品牌的條紋針織洋裝，勾勒出她銷魂的S曲線身材，相當甜美性感。

▲Club Monaco秋冬 。（圖／翻攝自IG）

▲Club Monaco秋冬 。（圖／翻攝自IG）

▲侯佩岑穿著Club Monaco針織套裝造型。（圖／翻攝自IG@houpatty）

在天氣轉涼之際，侯佩岑以全身同色系的針織套裝、搭配愛馬仕迷你包完成她的秋季穿搭，這套奶杏灰色的坑紋針織套裝來自Club Monaco今年的秋冬系列，有份量的圈圈紗材質讓剪裁雖貼身卻有挺度，修飾效果很好，還讓侯佩岑巧妙曬出一截緊實的馬甲線條，即便擺拍時狂風來亂，依然美翻。

▲Club Monaco秋冬 。（圖／翻攝自IG）

▲郭雪芙穿著Club Monaco針織洋裝勾出好身材。（圖／翻攝自IG@aohsuehfu）

同時，郭雪芙也穿上了同樣來自Club Monaco的針織洋裝，上頭由綠灰黑顏色的條紋交織而成，以撞色概念搭上肩上背的VERSACE粉色Greca Goddess手袋，特別搶眼，洋裝荷葉飾邊的袖口與裙襬設計，襯托她甜美的特質，緊身面料下更勾勒出她傲人的S曲線，十分性感。

▲Club Monaco秋冬。（圖／品牌提供）

▲Club Monaco秋冬。（圖／品牌提供）

▲Club Monaco 2022秋冬系列。（圖／品牌提供）

Club Monaco秋冬系列圍繞著溫潤、低明度色調，包括焦糖咖啡、橄欖綠、奶杏灰和帶有灰調的地衣藍色，本季以知性高級感的學院風，以及浪漫溫柔的花園印花為設計主軸，並在多樣單品中採用再生羊絨、再生羊毛等材質製成，提升環保服裝的比例；男裝部分則有更適合亞洲人身形的「韓國線系列」，打造出簡約有型的歐爸風格。

▲Club Monaco秋冬 。（圖／翻攝自IG）

▲Club Monaco秋冬 。（圖／翻攝自IG）

▲謝欣穎、李沐演繹SANDRO秋冬造型。（圖／品牌提供）

女星們造型為時尚的趨勢指標，謝欣穎近日也演繹了她的秋季穿搭，她身穿巴黎輕奢品牌SANDRO的麻花針織背心與牛仔褲，牛仔褲上有著愛心圖案的設計，讓率性休閒的造型也能很可愛；李沐則是挑戰了較為成熟的風格，以一身碎花長洋裝營造氣質，並運用黑色靴子增添中性的氛圍，讓整體不過於Lady。

►珍妮佛羅培茲同款美包竟能兩千元無痛入手　私下愛用手袋搜羅

►艾瑪史東蕾絲短裙造型逆齡回18歲　莉莉柯林斯一襲繁花裙艷壓紅毯

關鍵字：

侯佩岑, 郭雪芙, Club Monaco, 秋冬

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

脾氣溫和但原則性很強的3大星座！Top 1看似好欺負，一碰底線就爆發

脾氣溫和但原則性很強的3大星座！Top 1看似好欺負，一碰底線就爆發

常當朋友愛情顧問，自己卻超暈星座Top 3！　冠軍道理都懂就是叫不醒

常當朋友愛情顧問，自己卻超暈星座Top 3！　冠軍道理都懂就是叫不醒

悼念英女王的上千隻帕丁頓熊沒進垃圾桶　覓得新家溫暖小朋友

悼念英女王的上千隻帕丁頓熊沒進垃圾桶　覓得新家溫暖小朋友

孫芸芸加大辣露深溝、螞蟻腰　網狂讚比基尼造型「連腋下都美」 新光三越天母店週年慶開跑，全台首發寶可夢快閃店萌帽只送不賣 金鐘前必回顧《火神的眼淚》11條金句：只要他想活下去，我們都應該要救他 4種男人會讓女生心碎　幾個徵兆代表對方只是「玩玩」 最懂男人心的三大星座女！TOP1的溫柔陷阱，只要是男人都難以抵擋 安格斯12星座一周運勢10／17-10／23　雙子荷包捏冷汗、射手小桃花紛飛 珍妮佛羅培茲同款美包竟能兩千元無痛入手　私下愛用手袋搜羅

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面