侯佩岑貼身套裝頂亂髮依然美翻　郭雪芙穿同牌勾出銷魂身材

記者王則絲／台北報導

女星侯佩岑的帶貨功力了得，每每發出穿搭都被粉絲們問翻，日前一套貼身的針織套裝造型，讓她曬出一截緊實、平坦的腹部，姣好身形與狀態都超凍齡，即便被狂風吹亂髮型依然美翻；與此同時，郭雪芙也穿上了同品牌的條紋針織洋裝，勾勒出她銷魂的S曲線身材，相當甜美性感。

▲侯佩岑穿著Club Monaco針織套裝造型。（圖／翻攝自IG@houpatty）



在天氣轉涼之際，侯佩岑以全身同色系的針織套裝、搭配愛馬仕迷你包完成她的秋季穿搭，這套奶杏灰色的坑紋針織套裝來自Club Monaco今年的秋冬系列，有份量的圈圈紗材質讓剪裁雖貼身卻有挺度，修飾效果很好，還讓侯佩岑巧妙曬出一截緊實的馬甲線條，即便擺拍時狂風來亂，依然美翻。

▲郭雪芙穿著Club Monaco針織洋裝勾出好身材。（圖／翻攝自IG@aohsuehfu）



同時，郭雪芙也穿上了同樣來自Club Monaco的針織洋裝，上頭由綠灰黑顏色的條紋交織而成，以撞色概念搭上肩上背的VERSACE粉色Greca Goddess手袋，特別搶眼，洋裝荷葉飾邊的袖口與裙襬設計，襯托她甜美的特質，緊身面料下更勾勒出她傲人的S曲線，十分性感。

▲Club Monaco 2022秋冬系列。（圖／品牌提供）



Club Monaco秋冬系列圍繞著溫潤、低明度色調，包括焦糖咖啡、橄欖綠、奶杏灰和帶有灰調的地衣藍色，本季以知性高級感的學院風，以及浪漫溫柔的花園印花為設計主軸，並在多樣單品中採用再生羊絨、再生羊毛等材質製成，提升環保服裝的比例；男裝部分則有更適合亞洲人身形的「韓國線系列」，打造出簡約有型的歐爸風格。

▲謝欣穎、李沐演繹SANDRO秋冬造型。（圖／品牌提供）



女星們造型為時尚的趨勢指標，謝欣穎近日也演繹了她的秋季穿搭，她身穿巴黎輕奢品牌SANDRO的麻花針織背心與牛仔褲，牛仔褲上有著愛心圖案的設計，讓率性休閒的造型也能很可愛；李沐則是挑戰了較為成熟的風格，以一身碎花長洋裝營造氣質，並運用黑色靴子增添中性的氛圍，讓整體不過於Lady。

►珍妮佛羅培茲同款美包竟能兩千元無痛入手 私下愛用手袋搜羅

►艾瑪史東蕾絲短裙造型逆齡回18歲 莉莉柯林斯一襲繁花裙艷壓紅毯