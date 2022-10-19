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妝前敷小心爛臉！皮膚科醫師曝「敷面膜4大誤區」　浪費錢還沒用

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▲▼ 皮膚科醫師曝敷面膜4大誤區 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲有些敷臉NG行為，小心美肌不成反而可能傷肌膚。（圖／翻攝IG@ahc.official、@thanks_kim）

記者張毓容／綜合報導　

很多人都愛敷面膜，覺得面膜是簡單快速又有效的美肌神隊友，但是面膜要敷對才有用，敷錯不僅讓面膜效果大打折、敷起來沒效，甚至還可能導致長痘、長閉口，甚至爛臉！小紅書上知名皮膚科醫師丹妮就指出常見的面膜4大誤區，下次敷臉時記得避開，不然等於花錢毀容，得不償失。

NG 1：敷面膜前需要先用化妝水？

網路上常流傳，洗完臉後不能直接敷面膜，這時候皮膚是缺水狀態，必須要先擦個化妝水再敷，不然就容易長閉口、悶出痘痘。

醫師表示這個說法不正確！在洗完臉後，肌膚角質就是處於濕潤狀態，是屬於水合狀態，而且面膜的主要成分也是水，沒必要非得在敷面膜前還先上個化妝水，其實洗完臉後是可以直接敷面膜的。另外，敷面膜後容易長閉口或是痘痘跟這個也沒有關係。

NG 2：敷完面膜不洗

很多人覺得，面膜的精華留在臉上是好事，要把它洗掉太浪費！但其實面膜精華在敷的過程中，肌膚能夠吸收的已經都吸收了，而且大部分的面膜裡，會有很多的增稠劑，敷完面膜不沖洗，一方面會影響後續護膚品的吸收，另一方面就真的容易悶痘、長閉口。

但醫師也提到，如果用的是未添加增稠劑的凍乾面膜，或是精華比較稀、沒有黏稠度的面膜，那就可以不用洗。

NG 3：習慣在化妝前敷面膜

很多人喜歡在化妝前敷面膜，但真的不建議！因為敷完面膜後，皮膚角質經水合作用，是處於比較鬆散狀態，毛孔是打開的，表層的水分很快就會蒸發掉，這時候上妝，容易堵塞毛孔、長閉口悶痘。建議敷完面膜後一個小時再上妝，而且要記得洗掉，不然後續底妝也很容易搓泥。

NG 4：一定要平躺敷面膜？ 

是不是很多人告訴你，面膜不要站著、坐著敷，要躺著敷？因為面膜加上精華液有重量，站著敷會加重地心引力，導致提前衰老、鬆弛，而且精華液還會往下流。

醫師指出，這個說法有點過分誇張了，與其擔心那一點點的重量在敷臉的那10多分鐘帶給你的衰老，還不如提前20分鐘睡覺來得更實際。另外，站著敷臉精華會往下流，但躺著只是改向往兩邊流。所以如果覺得面膜很不服貼，那應該考慮換一些像是蠶絲等材質比較好的面膜，。

 最後醫師也提醒，面膜不是護膚的必需品，沒有必要為難自己一定要在臉上敷出什麼驚人效果，敷的時候就放鬆好好享受就好了。

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關鍵字：

保養, 護膚, 面膜, 敷面膜, 敷臉, NG, NG行為, 誤區, 迷思, 錯誤, 皮膚科醫師, 醫生

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