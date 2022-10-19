孫芸芸加大辣露深溝、螞蟻腰　網狂讚比基尼造型「連腋下都美」

▲孫芸芸穿比基尼露出纖腰，性感極了。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸正在澳洲度假，又是她曬海灘時尚的好機會，她換上比基尼露出胸前「深溝」，又扭著令人羨慕的「螞蟻腰」，S形身材曲線火辣指數破表，連她高舉雙手的pose都被網友大讚「連腋下都美」，女神級的完美身形無一處可挑剔，唯獨女兒廖思惟敢吐槽她的撐頭與高舉手擺放頭頂的pose，問她「脖子痠痛嗎」？

▲孫芸芸示範海灘時尚，搭配她設計的YUN YUN SUN Grace手環22,880元，Iman耳環12,880元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸每次到澳洲陪伴兒女，總會到海邊曬太陽，不僅維持她招牌的小麥肌膚色，也是她示範海邊穿搭並宣傳同名品牌YUN YUN SUN首飾的好機會。這回她除了比基尼造型大秀纖腰吸睛，她搭配自家品牌巨大且閃亮的Grace系列手環、Iman耳環也成為視覺焦點。

▲海邊時尚少不了寬鬆罩袍，孫芸芸加碼秀美腿。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

寬鬆罩袍也是孫芸芸海灘時尚的必備單品，行走之間美腿若隱若現，盡顯身材優勢；而回歸日常穿搭，短版上衣與迷你裙是她的基本裝扮，44歲的她狀態逆齡如少女，網友一面倒讚美並留言「好瘦喔！如果出飲食書我一定會買」。

▲孫芸芸分享度假穿搭，必備成套短版衣與迷你裙。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

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