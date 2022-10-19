fb ig video ETtoday search mobile

孫芸芸加大辣露深溝、螞蟻腰　網狂讚比基尼造型「連腋下都美」

>

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸穿比基尼露出纖腰，性感極了。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸正在澳洲度假，又是她曬海灘時尚的好機會，她換上比基尼露出胸前「深溝」，又扭著令人羨慕的「螞蟻腰」，S形身材曲線火辣指數破表，連她高舉雙手的pose都被網友大讚「連腋下都美」，女神級的完美身形無一處可挑剔，唯獨女兒廖思惟敢吐槽她的撐頭與高舉手擺放頭頂的pose，問她「脖子痠痛嗎」？

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸示範海灘時尚，搭配她設計的YUN YUN SUN Grace手環22,880元，Iman耳環12,880元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸每次到澳洲陪伴兒女，總會到海邊曬太陽，不僅維持她招牌的小麥肌膚色，也是她示範海邊穿搭並宣傳同名品牌YUN YUN SUN首飾的好機會。這回她除了比基尼造型大秀纖腰吸睛，她搭配自家品牌巨大且閃亮的Grace系列手環、Iman耳環也成為視覺焦點。

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲海邊時尚少不了寬鬆罩袍，孫芸芸加碼秀美腿。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

寬鬆罩袍也是孫芸芸海灘時尚的必備單品，行走之間美腿若隱若現，盡顯身材優勢；而回歸日常穿搭，短版上衣與迷你裙是她的基本裝扮，44歲的她狀態逆齡如少女，網友一面倒讚美並留言「好瘦喔！如果出飲食書我一定會買」。

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸分享度假穿搭，必備成套短版衣與迷你裙。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

►孫芸芸扶額秀18萬錶被女兒戲稱「頭痛」　自招香奈兒錶陪她成長

►關穎1665萬蛇珠寶閃爆婚宴　差點搶走閨蜜新娘風頭

關鍵字：

孫芸芸, YUN YUN SUN

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

悼念英女王的上千隻帕丁頓熊沒進垃圾桶　覓得新家溫暖小朋友

悼念英女王的上千隻帕丁頓熊沒進垃圾桶　覓得新家溫暖小朋友

米倉涼子24萬名錶曝光　男孩氣絕配優雅珍珠

米倉涼子24萬名錶曝光　男孩氣絕配優雅珍珠

WHY AND 1／2收攤首波特賣日程曝光！　家長手刀衝一波

WHY AND 1／2收攤首波特賣日程曝光！　家長手刀衝一波

融雪美景躍上Grand Seiko白鋼錶　好消息沒限量 骷髏錶的眼睛會轉！　Swatch萬聖節搞怪嚇人 蘇富比端8枚逾22億藍鑽吸睛　佳士得拍賣史上最大梨形粉鑽坐鎮 「翹臀珍」性感造型敵不過史特龍離婚八卦　摟老婆看秀宣告復合　 關穎1665萬蛇珠寶閃爆婚宴　差點搶走閨蜜新娘風頭 林心如、林熙蕾首同框互爆料　姊妹淘聚會「批評老公」！ 凱特王妃香奈兒外套竟是27年古董衣　婆婆黛安娜拒穿藏心碎原因

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面