櫻桃小丸子駕到！霹哩啪啦躍上SOGO周年慶來店禮

▲SOGO周年慶來店禮推出櫻桃小丸子系列。（圖／業者提供）



記者蔡惠如／綜合報導

在信義區8間百貨開打前夕，SOGO巧妙的釋出今年周年慶來店禮訊息，居然是櫻桃小丸子！消息一出果然引起許多常客討論刷一波，以和服造型現身的小丸子不但多了一份優雅感，超療癒的表情可愛度仍然不減，今年除了基本款直傘、餐具等商品之外，還配合國境開放推出旅行袋，是要不要讓人這樣想衝啊。

新光三越、微風與遠百位於信義計畫區的周年慶，即將同時在10／20開跑，意即明起有8間百貨連慶，號召的吸客力將是百貨周年慶的最大波集體熱戰，位於東區的SOGO百貨周年慶也將在11／10等場，而SOGO也在這微妙的時機宣布今年的小丸子周慶來店禮，提醒熱愛可愛周慶禮的大家別忘東區商圈還有一波可買。

▲以季節性、環保等時事議題推出周年慶贈品，實用又療癒。

SOGO今年來店禮櫻桃小丸子系列，以可愛的小丸子大頭跟穿著和服的小丸子為主視覺，充滿著粉紅泡泡的氣氛，有時還會出現好友小玉的身影，實在是超可愛，商品包括對杯、毛毯、浴巾、環保提袋、餐具、保溫杯等，且還有特別針對旅行需求推出的手提旅行袋，雙層的立體設計放在行李箱上剛剛好，療癒的設計真的讓人想全收啊。

SOGO周年慶來店禮贈送期間為11／10至11／21，單筆消費500元起就可以兌換，以忠孝、復興館為例，11／18至11／19兩天期間，單筆消費滿500元就可兌換櫻桃小丸子晴雨兩用直傘，其他包括保溫瓶、毛毯、旅行袋、餐具等，均須單筆消費1,000元可兌換，兌換商品會依館別與購物日期有所不同。且還特別註明贈品限量兌換完畢即結束，恕不發放補領券喔。

而10／20即將開打周年慶的新光三越信義新天地，今年也推出特製卡友禮，以綠色環保作為主題，使用超過8萬支回收寶特瓶製成寶特紗，製作出輕便露營椅、摺疊購物袋、運動毛巾、可拆保冰袋等共9款實用商品，正好顧及下半年即將出遊、走出戶外的趨勢，使用skm pay綁定持新光三越貴賓卡或APP，刷台新銀行或新光銀行發行之新光三越聯名卡，或指定銀行消費達指定金額就可兌換。早點開始規劃準備入手的採買清單吧！

▲新光三越ESG週年慶，首推文青露營風「綠時尚卡友禮」。