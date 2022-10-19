安海瑟薇轉身整片美背翹臀曲線曝！　星河裙「前後深U」辣翻

▲Anne Hathaway 最新出席ELLE WOMEN好萊塢慶典。（圖／路透）

記者鮑璿安／台北報導

39歲好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）日前出席時尚雜誌ELLE WOMEN好萊塢慶典，她選擇剛發佈的Ralph Lauren 2023春夏系列長裙現身，演繹耀眼如星河般的禮服，不僅正面開出深U，轉至背部更直接大方挖空至臀上，完美造型再次引發熱議。

▲Anne Hathaway 穿著Ralph Lauren 剛發佈的2023春夏系列。（圖／路透、品牌官網）

安海瑟薇近來多次亮相，在禮服的選擇上不斷給人驚喜，這次更直接上身了剛於南加州發佈的Ralph Lauren 2023春夏系列，一套帶有光澤感的修身長裙，流暢剪裁包裹安海瑟薇纖細體態，順勢露出直角肩曲線，展現不費力的優雅。隨著安海瑟薇轉身回眸之際，才看得出禮服精彩之處，柔中帶剛的剪裁使用圍繞頸部的方式向下支撐，並開出兩塊大面積鏤空，使得安海瑟薇整片美背曝光，而她自信展現臀上性感弧線，披肩長髮的溫婉造型以及Bulgari 珠寶加持，放送絕美態度。

▲安海瑟薇穿上Versace2022秋冬系列Medusa千鳥格紋磨邊毛呢西裝外套 。（圖／品牌提供）

此外，安海瑟薇近期參與《世界末日》(Armageddon Time) 電影放映會，還選穿Versace2022秋冬系列Medusa千鳥格紋磨邊毛呢西裝外套，截然不同的風格，搭配迷你短裙，亮粉色與紅色的交織展現活力又迷人的女神風采。