UNIQLO X間諜家家酒第2彈「彭德」首登場！GU針織系列幫衣櫃換季

記者王則絲／台北報導

日本動畫《SPY X FAMILY間諜家家酒》第二季在本月份開播，人氣再度翻升，繼上回與UNIQLO的聯名推出後造成熱潮，這回也不放過機會，雙方展開了第二彈聯名，即將於11月25日開賣，其中「彭德」首次登場，粉絲們必搶。在天氣轉涼下，GU則是祭出了柔軟的針織系列，來幫大家的衣櫃換季。

▲UNIQLO X 《SPY X FAMILY間諜家家酒》聯名UT系列第二彈即將於11月25日開賣。（圖／品牌提供）



UNIQLO X 《SPY X FAMILY間諜家家酒》聯名UT系列第二彈，帶來男裝（女生可穿）、童裝總共7款設計，以清新明亮的白色、米色以及嫩綠色為底色，延續第一彈使用了安妮亞招牌顏藝元素，這次也將安妮亞可愛的哏圖小表情全都印在UT上。

▲「彭德」首次登場UT聯名系列。（圖／品牌提供）



動畫甫登場的大白狗「彭德」，軟萌外型人氣完全不輸給安妮亞，在這回的聯名UT系列裡，「彭德」也扮演了重要角色，不只與安妮亞一起並列同框，還隱身在T恤胸前的口袋上，巧妙呼應了上回聯名的設計。全系列將於11月25日正式開賣。

▲UNIQLO X 《SPY X FAMILY間諜家家酒》聯名UT系列第二彈童裝也很可愛。（圖／品牌提供）



最近氣溫明顯轉涼了，針織單品將會是微涼天氣的穿搭好朋友，GU於近日推出「輕柔多彩針織上衣」系列，邀請代言人中條彩未和今田美櫻拍攝形象廣告，該系列運用輕盈鬆軟的材質以及麻花織法，打造7款亮眼色系的針織上衣，短版版型替造型增加小心機，能輕鬆拉長腿部比例。

▲GU推出「輕柔多彩針織上衣」系列。（圖／品牌提供）



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