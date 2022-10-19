Lisa緊身禮服撞衫趙露思！挖出「深U纖腰曲線比美」網看法兩極

記者鮑璿安 ／台北報導

韓團BLACKPINK成員Lisa擁有高人氣，她昨（18日）出席珠寶活動，以一身簡潔的Vivienne Westwood深U白色禮服現身，換回招牌齊瀏海展現「人間芭比」神顏，不過該禮服其實早在今年（2022年）8月時，就被大陸女星趙露思搶先上身，也同樣是出席珠寶活動，兩人隔空撞衫引發大批網友討論。

Lisa昨日換上Vivienne Westwood 2022春夏婚紗系列禮服，純白色系非常明亮，因此剪裁上也盡量從簡，選擇細肩帶設計加上深U營造出柔美曲線，同時裙間的抓皺帶來變化。Lisa以熟悉的齊瀏海與長髮搭配，加上胸前很有分量感的Serpenti系列珠寶，跳脫禮服原有的溫婉，一舉一動頗有女王架勢。

▲趙露思以Vivienne Westwood 2022春夏婚紗系列中的純白禮服出席活動，圖二為模特兒照。（圖／翻攝自微博寶格麗）

而大陸女星趙露思8月時也以該套Vivienne Westwood禮服出席珠寶活動，當時曾引發不少討論，尤其是相較於過往甜美形象，趙露思罕見露出美胸以及好身材，與Lisa呈現方式略微不同，選擇盤髮與清新妝容營造華麗感。兩人此次撞衫畫面曝光，網友則是看法兩極認為各有優勢，「Lisa很有異域風，氣場很強」、「覺得露思沒輸」、「這套禮服適合盤髮」、「Lisa才撐得起禮服的輪廓」。