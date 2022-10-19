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異常落髮快看！營養師：落髮可能是缺鐵，「6大養髮攻略」快學

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▲▼異常落髮快看！「6大養髮攻略」學起來 。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

秋冬氣溫驟降，陰雨綿綿的潮濕環境，使頭髮變得扁塌，加上日常作息不規律、飲食習慣、壓力和使用不適當洗髮精和錯誤養護方式，都可能使頭髮稀疏，想養出濃密秀髮，除了學會正確養護方式，營養師程涵宇也呼籲要從日常飲食和生活習慣做起。

程涵宇營養師表示，正常每天約掉落100根頭髮，洗髮和梳頭時會自然掉落，而毛囊細胞是體內分裂最快的細胞之一，高度活躍又敏感，若是有營養缺乏問題，就容易有頭皮空洞狀況，對頭髮生長產生影響。

▲▼異常落髮快看！「6大養髮攻略」學起來 。（圖／品牌提供）

她也分享若是最近落髮較為嚴重，為了預防頭皮空洞越來越明顯，以下6種飲食養護攻略，趕快學起來！

1. 頭皮不健康異常掉髮，可能是缺鐵

「鐵不足」是最常見的營養素缺乏問題，鐵與氧氣的輸送與利用有關，也可能造成掉髮。建議攝取海鮮、薄荷、鴨血等含有豐富鐵質的食物。

2. 80%有掉髮問題的人，維生素D不足

維生素D與毛囊健康、頭髮生長有關，建議攝取鮭魚、黑木耳、日曬菇、蛋黃等食材，並透過日曬輕鬆獲得維生素D，建議在好天氣日曬20分鐘，手臂、腿都要曬到。

3. 毛囊無法正常生長，因為少了鋅

「鋅」屬於礦物質，是身體酵素的重要成分，有助於皮膚組織蛋白質的合成，增進皮膚健康、提升保護力，想要補充鋅，建議攝取牡蠣、蝦、瘦豬肉等食物，堅果南瓜子含有豐富的鋅、菸鹼素，增進皮膚健康。

4. 頭髮稀疏與錯誤節食、缺乏熱量及蛋白質有關

當錯誤節食、極低熱量的飲食時，容易造成掉髮問題，頭髮需要胺基酸才能夠正常生長，因此缺乏蛋白質可能導致頭髮生長異常，像是掉髮、頭皮空洞、頭髮易斷等現象，建議可攝取雞肉、豆類、海鮮等食材，進行適當營養補充。

5. 抽菸喝酒，也會造成掉髮

根據Plast Reconstr Surg期刊針對92名同卵雙胞胎的研究發現，吸煙、每週飲酒超過4杯與掉髮有關。

6. 充足睡眠，避免掉髮危機

根據國際醫學雜誌研究發現，睡眠不佳與較嚴重的女性掉髮。建議想維持毛囊正常代謝，應保持良好睡眠品質、不熬夜，養成正確作息好習慣。

除了從食物中補足秀髮所需營養，在頭皮養護方面也要慎選產品，頭皮專家艾瑪絲建議頭皮清潔使用頭皮淨化液，以液態成分軟化頭皮固態角質為主要核心，選擇植物萃取成分甘草次酸複合物作為頭皮養護，並搭配幫助豐盈的頭髮產品，溫和養護維持活力。

▲▼異常落髮快看！「6大養髮攻略」學起來 。（圖／品牌提供）

▲艾瑪絲 5α捷利爾頭皮淨化液，260ml，350元。

▲▼異常落髮快看！「6大養髮攻略」學起來 。（圖／品牌提供）

▲Hair Rituel 賦活重升髮精華，60ml，5,800元。

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關鍵字：

落髮, 養髮, 營養師

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