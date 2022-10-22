跟著Jennie穿出辣妹風！5個雨靴穿搭法則　下雨天也要時髦

實習記者黃麗頻／綜合報導

身處於多雨氣候的台灣，雨靴絕對是不可或缺的單品之一，不過許多人害怕，穿上雨靴會有失時尚度，不知道該怎麼搭配比較好。別擔心！以下整理出5種不同風格的雨靴穿搭法則，讓你在下雨天出門既舒適又有型！

＃牛仔褲

牛仔褲的狂野融合雨靴的率性，絕對是經典不敗的組合！緊身牛仔褲能加強身材曲線，搭上不挑腿型的長筒雨靴，完美呈現隨興不羈的瀟灑感，不僅能達到最棒的修飾效果，將長褲放進雨靴裡，也不怕弄濕褲腳，換成短筒雨靴也超級有個性！

＃長襪子

Jennie同款穿搭還不趕快收藏！以一件黑色迷你連身裙出鏡，搭配厚底雨靴及高筒白襪，兩截式穿搭法則既顯高又顯瘦，簡單大方的搭配，透出俏皮叛逆的辣妹風；值得注意的是，Jennie利用白色長襪，中和洋裝跟靴子帶出的沉悶感，讓整體穿搭顯有層次感，超級時尚！

＃五分褲

▲五分褲和雨靴的組合根本帥氣加成。（圖／IG＠coyazic、＠j_inagram）

五分褲亦是近幾年的流行單品，五分褲搭上雨靴的組合，根本帥氣加成，搭配一件簡單的T恤呈現出青春洋溢之感；而在天氣轉涼的時候，將T恤換成連帽衛衣，在視覺上能修飾腿部線條，拉長身形比例，完美穿出美式街頭風。

＃西裝外套

▲上班族和通勤族絕對要學起來的穿搭公式。（圖／翻攝自小紅書＠My Queen-Judy、@亞晨）

秋冬單品一定不能缺少西裝外套！一套簡單正式的西裝外套搭配稍嫌不正式的雨靴，一點也不違和，更能顯現出Z世代對於潮流的態度，猶如漫步在摩登城市般，毫不費力地穿出時髦感，上班族、通勤族絕對要學起來！

＃洋裝

▲裙裝穿搭能打造出更具氣質的氛圍。（圖／翻攝自小紅書＠xee、@松本可可）

比起褲裝造型，裙裝能打造出更具氣質的穿搭，搭上長版洋裝可以打造出浪漫優雅，若是換上短版洋裝，則顯得活潑可愛，超減齡！而裙裝的搭配輕鬆就展現愜意氛圍，在雨天穿出滿滿的時尚感，更是懶人搭配的首選之一。

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