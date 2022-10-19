禮客周年慶10／21開跑　1.2萬元Gore-Tex外套5千出頭帶回家

▲禮客2022年周年慶，滿千送百回饋還可抽獎。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

主打都市型Outlet的禮客，從10／21起推出周年慶優惠活動，連續18天推出內湖店滿5,000元送500元；公館店滿3,000元送300元的回饋，且針對國境解封，旅遊需求即將大增的市場趨勢，集結館內戶外品牌Traveler、AIGLE、The North Face，推出4折起單品促銷，如Traveler女款Gore-Tex外套原價1.2萬元，只要5,120元就可以帶回家。

▲禮客公館店EiDER拼接Gore-Tex防水外套，原價15,800元，特價7,900元。

禮客Outlet從10／21至11／7期間推出周年慶優惠，內湖店單櫃單筆5,000元送500元抵用券，全館消費滿再贈限量專屬禮，包括滿3,000元送北妍SPA薰衣草背部舒壓課程、滿6,000元送漾客龍蝦餐點券、滿8,000元送「100元禮覓購物金」、滿1萬元送淨毒五郎碗盤清潔劑、滿12,000元送300元抵用券、滿15,000元送400元抵用券、滿2萬元送600元電子商品券、滿25,000元送800元抵用券、滿3萬元送1,000元抵用券。

▲禮客內湖店The North Face印花防水外套，原價12,880元，特價8,890元。

公館店周慶期間單櫃單筆3,000元送300元抵用券，當日滿3,000元送進口果汁、滿6,000元送野菇味噌湯、滿8,000元送100元抵用券、滿9,000元送100元7-11禮券、滿1萬元送淨毒五郎碗盤清潔劑、滿12,000元送300元抵用券、滿15,000元送400元抵用券、滿2萬元送600元抵用券、滿25,000元送800元抵用券、滿3萬元送1,000抵用券。

▲禮客內湖店MOSCHINO針織洋裝，原價18,800元，特價7,520元。

此外，活動期間單筆消費1,000元可參加抽獎，獎品包括「215享香檳 嗨翻萬元派對金」1人中獎，可送10人至215享香檳開時尚趴，還有「漾客日式料理 萬元聚餐美食金」，也是1人中獎，可有10人到漾客同享美食犒賞金，以及「品牌萬元治裝購物金」。

禮客表示，下半年民眾回歸日常社交生活，帶動服裝、配件需求增加，加上旅遊風氣蓄勢待發，休閒商品等挹注下，今年1月至9月業績比去年成長17.5%，也力拚周年慶業績成長12%。董事長溫筱鴻上任後帶進設計師品牌包括UUIN、汪俐伶WANGLILING、#DAMUR黃世舜、AISH、Jin Garden成立專區，另引進餐飲品牌「215享香檳海陸餐酒館」、「215享市集café」。

溫筱鴻表示，針對55萬會員推出禮客APP 2.0 顧客分級制度，透過顧客分層管理，將時尚精品、高爾夫運動、戶外登山、休閒潮流、餐飲美食、居家生活等業種，推出會員分級，透過大數據推薦顧客適合商品，對應顧客需求提供服務，日後將鎖定高爾夫運動菁英，與大型複合式專業高爾夫品牌進駐，以帶點時髦有型的產品向高端消費者招手。

▲漾客日式料理周年慶期間推出龍蝦餐點買1送1優惠。

新光三越天母店周年慶將在10／27開跑，祭出全館滿5,000元送5000點skm points（可抵用500元消費或換贈品）、化妝品消費滿2,000元送2000點skm points，且從10／22起祭出全台首發寶可夢快閃店，20場見面會送你寶可夢超萌紙帽，皮卡丘和全新三大角色新葉喵、呆火鱷、潤水鴨通通有只送不賣。內湖美麗華18周年慶從10／6起至10／23開跑，祭出末三日祭出消費回饋5,000元送700最高優惠，另全館滿5,000元送500元抵用券；化妝品、內睡衣區滿3,000元送300元抵用券。