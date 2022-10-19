冬季體味比夏季更濃！「保濕去味」洗沐盤點，讓你自帶芬芳

▲秋冬更要慎選身體清潔產品。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

近期天氣日漸轉涼，長袖衣物也到了出場的時機。不少人認為秋冬出汗量較少，就可以減少清洗衣物的次數，甚至降低洗頭洗澡的頻率。然而，這樣輕忽清潔的行為，導致體味的狀況可能比夏天來的更加嚴重。盤點秋冬必備的保濕去味沐浴產品，讓你隨身自帶芳香。



#冬天衣物較厚，容易悶出汗

冬季衣物的透氣性通常較夏季衣物差，而從室外進到室內時會因為溫差太大，容易悶出一些汗水且無法揮散。當衣物沾染到身上的皮脂、汗液後，裡頭的細菌便會恣意生長並不斷累積，導致異味的產生。



#冬季汗與夏季汗的成分不同

冬季因流汗機會少，汗腺的機能會逐漸降低，因此相較於水分較多的夏季汗，冬季流出來的汗礦物質和胺基酸濃度會較高，也就是黏膩且難以蒸發的「臭汗」。



#對於體味的輕忽



一般認為炎熱的夏季大量流汗才會影響體味，因此在氣溫較低的冬季，一般人常常忽視自己流汗的狀況及體味的問題，即便意識到流汗了也不會特別處理，甚至衣物也是覺得沒有出汗就不清洗，洗頭的頻率也會降低，造成皮脂及細菌的累積，進而產生異味。

▲倫士度 零涼感去味沐浴露，450ml，299元。

針對30後半到50歲後半男性推出的去味沐浴產品，添加IPMP抗菌成分洗淨中年男性特有的高黏膩油脂、改善熟男味。特別添加三大保濕成分，在洗淨氣味的同時並保持肌膚水潤。

▲Juliart 3in1洗髮沐浴露，出走伊甸園，1,350元。

以橙花為基底搭配羅勒的辛，香甜中帶有個性的礦味，展現獨特美麗與個性，一瓶即可潔淨頭皮、臉部與全身肌膚。

▲Bamford 鼠尾草沐浴露，250ml，1,250元。

草木明亮放鬆的氣息與溫暖合宜並存，豐盈細緻的泡沫，搭配有機蘆薈富含多醣體，提供水分並減少肌膚因清潔過程中產生的乾燥不適。