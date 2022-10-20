星巴克必喝TOP 5！焦糖瑪其朵大推「按兩下糖」、太妃核果那提回來了

實習記者黃麗頻／綜合報導

星巴克陪伴咖啡控們走過無數的黑夜與白天，不論是飲品還是周邊商品，總能吸引大批民眾購買，讓不少人每週至少都要買一次星巴克的咖啡，而究竟這些人都喝什麼呢？以下整理出星巴克5款必喝，下次去星巴克不知道要點什麼，可以嘗試選擇這些喔！

＃焦糖瑪其朵

本身為熱門品項的焦糖瑪其朵，融合新鮮蒸奶及香草風味糖漿，倒入濃縮咖啡裡，並在奶泡上淋上焦糖醬作為點綴，呈現出多層次風味，即便是無法適應苦澀咖啡的入門者也能很好入口，而不少人也大推「按兩下糖、去冰」的喝法，下次點的時候可以試看看喔！

＃福吉茶那堤

號稱星巴克「隱藏版菜單」的福吉茶那堤，融合烘焙過的日本焙茶和新鮮蒸煮的牛奶，濃郁滑順的口感中，富有優雅細緻的茶香；也有不少人說：「換燕麥奶更好喝！」能將福吉茶的味道更加提升，不過該品項是不能調甜度，茶粉本身就帶有糖，如果覺得太甜，可以試著調整茶粉的量。

＃玫瑰蜜香茶那提

▲玫瑰與牛奶截然不同的香氣搭配起來意外完美。（圖／翻攝自pixabay、Starbucks台灣官網）

使用玫瑰蜜香紅茶加入濃郁的現蒸牛奶，玫瑰與牛奶，截然不同的香氣，乍聽似乎很衝突的組合，搭配起來卻意外完美，緩緩飄散出的茶香，帶點淡淡的玫瑰氣味，柔滑又清爽的口感，喝起來風味絕佳！如果喝不慣鮮奶可以替換成燕麥奶，能喝到不同的口感喔！

＃阿里山蜜柚烏龍

喜歡清爽感飲品的朋友看這裡！以烏龍茶、青茶為基底，搭配經典的蜂蜜紅柚醬製作，喝起來能感受到阿里山烏龍茶的輕柔香氣，順口回甘再加上蜜柚醬帶來的酸甜，層次豐富仿佛置身於山林中的舒爽。而該品項原先為客製化飲品，後因為成為IG熱門品項，故轉變為常態商品。

＃太妃核果那提

每年眾所期待的聖誕節限定飲品「太妃核果那提」，終於要在11/1強勢回歸啦！太妃蜜糖粒撒在飽滿的鮮奶油，彷彿聖誕樹般的絢麗，太妃糖粒添加了口感，喝來的層次相當豐富，撲鼻而來的太妃核果香氣與濃郁那堤完美融合，為冷颼颼的冬天帶來爆表的幸福感！

而除了星巴克，%Arabica也是風靡全球的咖啡店，更是大家到日本關西必去的美食景點之一，8月才正式來台灣展店，開幕首日要等上4小時才能喝到咖啡，以下整理出%Arabica必點飲品，好喝又療癒。

＃％Affogato

被譽為「溺斃的冰淇淋」，濃郁的咖啡冰淇淋搭配經典Espresso，每一口都充滿著層次感，該品項使用自家的咖啡豆製成，吃起來口感滑順，滿滿的咖啡香在口中四溢奔放，咖啡控怎麼拒絕呢！

＃京都拿鐵

在經典拿鐵中加入少量的煉乳，提升甜度外更帶出微微奶香，順著咖啡香完美融合，風味獨樹一幟卻不會太甜，喝起來順口絲滑，十分療癒，非常推薦害怕咖啡苦味的人點此品項！

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