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3款包包雨天輕鬆背　三宅一生泡麵皺褶超活撥、MM6大容量好好裝

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

一到潮濕的季節最怕心愛的包包受潮發霉，所以在雨天大多數人都會選擇一些防水的材質，但擔心防水的包包可能看起來不夠高級嗎？今天幫你精選三款包包，不只好打理，更能隨時展現好品味。

Issey Miyake Shoulder Bag

Issey Miyake（三宅一生）的設計永遠都帶給人們無限的驚喜，即使在包包上也依舊堅持對於實用主義的追求，以獨特的Spongy面料配上經典皺摺設計，可像海綿一樣伸縮，背上很貼合身體，讓這款包包的皺摺在使用前如泡麵般可愛，而使用後像變魔術一樣的容量和形狀，是Issey Miyake獨有的日式美學。

▲沒使用時看似不大、像泡麵一樣的編織皺摺，使用後卻能撐出意想不到的大容量 。（圖／翻攝自Issey Miyake官網）

▲沒使用時看似不大、像泡麵一樣的編織皺摺，使用後卻能撐出意想不到的大容量 。（圖／翻攝自Issey Miyake官網、IG@Issey Miyake）

MM6 Maison Margiela 日式托特袋

MM6這款包包自從2009年問世以來歷久不衰，從而推出許多不同的材質與大小，而今天介紹的是最經典的尺寸與材質，有如和服開襟一般的外型、方便使用的大開口和皮質提把，是讓這款包包一登場就備受矚目的原因，黑色尼龍外觀與橘色內襯所形成的強烈對比，也讓這個配色至今仍是熱門選項，另外也有優雅的米白色系。

▲鮮豔撞色的尼龍包，配上舒適柔軟的皮質提把，是雨天出門的首選 。（圖／翻攝自MM6官網）

▲內外鮮豔撞色，配上舒適柔軟的皮質提把，是雨天出門的首選 。（圖／翻攝自MM6官網）

Sacai x Porter

阿布千登勢這次讓Sacai經典飛行外套尼龍布變成小包包了！自帶機能感的軍綠色尼龍布與三合一迷你小包的結合讓人愛不釋手，考慮到疫情，其中一個小包的大小用來放乾洗手剛剛好。本次Sacai與Porter聯名，是以先前雙方聯名時所推出的包包為靈感，將尺寸全部變小，讓這些單品更不具有性別性，不只適合男生，連女生都能輕鬆駕馭。

▲Sacai這次把以往和Porter聯名的大包包全部變小，無論性別都能輕鬆駕馭 。（圖／翻攝自Mytheresa官網）

▲Sacai這次把以往和Porter聯名的大包包全部變小，無論性別都能輕鬆駕馭 。（圖／翻攝自Mytheresa官網）

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關鍵字：

Issey Miyake, MM6, Sacai, Porter, 雨天, 防水, 包包

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