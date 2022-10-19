吳思賢曝與「8年好友」逛街新據點　最愛檸檬磚、醬油都來這補貨

記者王則絲／台北報導

藝人小樂吳思賢與華裔設計師Daniel Wong為8年深交的老友，是願意為彼此兩肋插刀的兄弟，今（19日）吳思賢出席生活選貨店鋪JOLLIFY & SHOP開幕剪綵活動，正是他與Daniel Wong的台北信義區逛街新據點，店中集結了許多台灣在地的原創品牌，吳思賢分享，他最愛的檸檬磚、醬油在這裡都能買到。

▲吳思賢（右）與Daniel Wong（左）是八年的好友。（圖／品牌提供）



吳思賢明年初將舉辦演唱會，現已積極投入準備工作當中，且今年他持續每個月都推出一首單曲，至今已順利帶來9首歌曲。而在忙碌之餘，吳思賢不忘抽空出門逛逛街，現身台北信義區虎林街新開幕的質感生活選貨店JOLLIFY & SHOP。

▲Daniel Wong發掘生活中的好物，集結成質感生活選貨店JOLLIFY & SHOP。（圖／品牌提供）



JOLLIFY & SHOP CEO為國際知名的華裔設計師Daniel Wong，在店鋪開幕這天，身為8年老友的吳思賢特地到場相挺，提到兩人的相識故事，吳思賢眼中滿是崇拜：「我第一次看到他的東西就覺得他的東西超屌，我必須跟這個人合作。」兩人發現彼此有許多共同興趣，某天吳思賢與Daniel在一個派對上相遇，幾杯黃湯下肚，兩人結出兄弟情。

▲於信義區虎林街新開幕的時髦逛街據點JOLLIFY & SHOP。（圖／品牌提供）



JOLLIFY & SHOP店內囊括許多類型的品牌，全是Daniel Wong自己發掘愛用的，包括集團代理的彩妝品牌too cool for school、文創品牌Ooh Lala⋯⋯Daniel曾前往屏東工作，被來自當地的「豆油伯」醬油、「大地酵素」的神秘果發酵液等品牌驚艷，便帶進了JOLLIFY選品中，並一直不斷大讚醬油的厲害，連難吃的食物沾上都能變好吃。

▲「too cool for school」與Daniel Wong印花聯名、「炆久之芯」滴紅豆、「大地酵素」的神秘果發酵液。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



「檸檬大叔」的純檸檬磚是吳思賢私心最推薦，「我自己特別鍾愛檸檬磚，很方便，因為我每天都會喝檸檬水。」同時也不忘再強調，要大家一定要試試看豆油伯醬油；Daniel個人則是很喜歡「SAWAA」的潤唇膏。

▲「檸檬大叔」檸檬磚、「SAWAA」系列。（圖／記者王則絲攝）



囊括時髦精品與生活用品的選貨電商THE SPAACE，近期不只引入韓星們的愛牌KIMHĒKIM、ADER ERROR⋯⋯最近還新加入了串珠設計品牌WONDER，是韓星們都熱愛的Y2K風格，THE SPAACE這回特別精選了其中的「串珠眼鏡鍊」引進販售。

▲THE SPAACE引入串珠品牌WONDER眼鏡鍊。（圖／品牌提供）



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