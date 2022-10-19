fb ig video ETtoday search mobile

吳思賢曝與「8年好友」逛街新據點　最愛檸檬磚、醬油都來這補貨

>

記者王則絲／台北報導

藝人小樂吳思賢與華裔設計師Daniel Wong為8年深交的老友，是願意為彼此兩肋插刀的兄弟，今（19日）吳思賢出席生活選貨店鋪JOLLIFY & SHOP開幕剪綵活動，正是他與Daniel Wong的台北信義區逛街新據點，店中集結了許多台灣在地的原創品牌，吳思賢分享，他最愛的檸檬磚、醬油在這裡都能買到。

▲JOLLIFY & SHOP開幕 。（圖／品牌提供）

▲吳思賢（右）與Daniel Wong（左）是八年的好友。（圖／品牌提供）

吳思賢明年初將舉辦演唱會，現已積極投入準備工作當中，且今年他持續每個月都推出一首單曲，至今已順利帶來9首歌曲。而在忙碌之餘，吳思賢不忘抽空出門逛逛街，現身台北信義區虎林街新開幕的質感生活選貨店JOLLIFY & SHOP。

▲JOLLIFY & SHOP開幕 。（圖／品牌提供）

▲Daniel Wong發掘生活中的好物，集結成質感生活選貨店JOLLIFY & SHOP。（圖／品牌提供）

JOLLIFY & SHOP CEO為國際知名的華裔設計師Daniel Wong，在店鋪開幕這天，身為8年老友的吳思賢特地到場相挺，提到兩人的相識故事，吳思賢眼中滿是崇拜：「我第一次看到他的東西就覺得他的東西超屌，我必須跟這個人合作。」兩人發現彼此有許多共同興趣，某天吳思賢與Daniel在一個派對上相遇，幾杯黃湯下肚，兩人結出兄弟情。

▲JOLLIFY & SHOP開幕 。（圖／品牌提供）

▲於信義區虎林街新開幕的時髦逛街據點JOLLIFY & SHOP。（圖／品牌提供）

JOLLIFY & SHOP店內囊括許多類型的品牌，全是Daniel Wong自己發掘愛用的，包括集團代理的彩妝品牌too cool for school、文創品牌Ooh Lala⋯⋯Daniel曾前往屏東工作，被來自當地的「豆油伯」醬油、「大地酵素」的神秘果發酵液等品牌驚艷，便帶進了JOLLIFY選品中，並一直不斷大讚醬油的厲害，連難吃的食物沾上都能變好吃。

▲JOLLIFY & SHOP開幕 。（圖／品牌提供）

▲JOLLIFY & SHOP。（圖／記者王則絲攝）

▲「too cool for school」與Daniel Wong印花聯名、「炆久之芯」滴紅豆、「大地酵素」的神秘果發酵液。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

「檸檬大叔」的純檸檬磚是吳思賢私心最推薦，「我自己特別鍾愛檸檬磚，很方便，因為我每天都會喝檸檬水。」同時也不忘再強調，要大家一定要試試看豆油伯醬油；Daniel個人則是很喜歡「SAWAA」的潤唇膏。

▲JOLLIFY & SHOP。（圖／記者王則絲攝）

▲JOLLIFY & SHOP。（圖／記者王則絲攝）

▲「檸檬大叔」檸檬磚、「SAWAA」系列。（圖／記者王則絲攝）

囊括時髦精品與生活用品的選貨電商THE SPAACE，近期不只引入韓星們的愛牌KIMHĒKIM、ADER ERROR⋯⋯最近還新加入了串珠設計品牌WONDER，是韓星們都熱愛的Y2K風格，THE SPAACE這回特別精選了其中的「串珠眼鏡鍊」引進販售。

▲THE SPAACE引入WONDER。（圖／品牌提供）

▲THE SPAACE引入WONDER。（圖／品牌提供）

▲THE SPAACE引入串珠品牌WONDER眼鏡鍊。（圖／品牌提供）

►W飯店推「闇黑下午茶」也太潮了！法式小點、餐具、飲料全部黑到底

►Lisa、ITZY全在穿的小眾牌來台灣了！Jennie私下潮流愛牌終於能買到

關鍵字：

小樂, 吳思賢, Daniel Wong, JOLLIFY & SHOP, JOLLIFY, 選貨, 檸檬磚, SAWAA

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

脾氣溫和但原則性很強的3大星座！Top 1看似好欺負，一碰底線就爆發

脾氣溫和但原則性很強的3大星座！Top 1看似好欺負，一碰底線就爆發

常當朋友愛情顧問，自己卻超暈星座Top 3！　冠軍道理都懂就是叫不醒

常當朋友愛情顧問，自己卻超暈星座Top 3！　冠軍道理都懂就是叫不醒

悼念英女王的上千隻帕丁頓熊沒進垃圾桶　覓得新家溫暖小朋友

悼念英女王的上千隻帕丁頓熊沒進垃圾桶　覓得新家溫暖小朋友

孫芸芸加大辣露深溝、螞蟻腰　網狂讚比基尼造型「連腋下都美」 安格斯12星座一周運勢10／17-10／23　雙子荷包捏冷汗、射手小桃花紛飛 4種男人會讓女生心碎　幾個徵兆代表對方只是「玩玩」 最懂男人心的三大星座女！TOP1的溫柔陷阱，只要是男人都難以抵擋 Lisa緊身禮服撞衫趙露思！挖出「深U纖腰曲線比美」網看法兩極 像盆栽或冰淇淋？一張圖測出你「想成為什麼樣的人」　網讚：好準 若你符合5個情況　維持單身比走入婚姻更幸福

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面