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鍾瑶驚訝名錶「豪宅」數百萬起跳　想訂一座錶櫃放房、地契

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▲BUBEN&ZORWEG ORION獵戶座收藏保險櫃於台北101購物中心的藏錶屋亮相。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

敦文企業於台北101購物中心的藏錶屋，今發表德國精品製造商BUBEN & ZORWEG要價2,443,000元的ORION獵戶座精品腕錶收藏保險櫃，由女星鍾瑶分享藏錶經，她透露已收藏20只腕錶，驚訝原來好錶「豪宅」要價數百萬元且可量身打造，她許願想訂製比較低調的崁入式錶櫃，表示：「不僅可以藏錶、放相機，還可以放房、地契！如果能置入太陽能功能更好，我的太陽能錶就有救了！」

▲▼ 鍾瑶錶櫃活動 。（圖／公關照）

▲女星鍾瑶許願訂製一座腕錶「豪宅」。（圖／品牌提供，以下同）

▲▼ 鍾瑶錶櫃活動 。（圖／公關照）

▲鍾瑶打開BUBEN&ZORWEG ORION獵戶座收藏保險櫃，顯露可量身訂製的的內裝。

BUBEN & ZORWEG提供完善的收藏保險箱訂製服務，的確滿足台灣富豪需求，敦文企業近年來銷售200萬元至上千萬等級的大型收藏櫃已超過20座。今發表的旗艦版ORION獵戶座精品萬錶收藏保險櫃，配備德國最新保險櫃安全技術VDS 1規格，外觀為義大利製Napa皮革輔以車線展示經典正方形格紋圖案，整座錶櫃重達300公斤，此系列尺寸從最小的44公分到169公分均可訂製，無論材質、顏色與內在隔間、自動上鍊器數量都可量身打造。

▲▼ 鍾瑶錶櫃活動 。（圖／公關照）

▲BUBEN&ZORWEG ORION獵戶座收藏保險櫃，成為居家空間奢華的展示品。

▲▼ 鍾瑶錶櫃活動 。（圖／公關照）

▲BUBEN&ZORWEG ORION獵戶座收藏保險櫃接受訂製45公分至160公分款式，皮革和接縫顏色可供挑選。

同樣來自德國的腕錶品牌Sinn在台灣也有一群忠實粉絲，近期最令錶迷興奮是經典軍錶EZM 1上市25周年，終於迎來新一代的紀念錶EZM 1.1 S，最初代是為德國邊境警備隊訂製錶款，為符合反恐任務所需，捨去計時碼錶小錶圈、錶冠改置於左側、球型防爆設計等特色深植人心，最新版本承襲原創經典但機芯升級，採用60分鐘制的計時大分針，雙向旋轉計時環可用於倒數時間設定；更令人驚喜是基本款Sinn 556竟推出4款發想自寶石色彩的繽紛腕錶，面盤分別為祖母綠、黃水晶、海藍寶石與紅玉髓色彩，搭配灰色帆布皮革錶帶，展露時尚休閒風格。

▲▼ 鍾瑶錶櫃活動 。（圖／公關照）

▲Sinn經典軍錶EZM 1上市25周年紀念錶 EZM 1.1 S，限量500 只，212,000元。

▲▼ 鍾瑶錶櫃活動 。（圖／公關照）

▲Sinn 556亮彩寶石系列腕錶，各限量400只，單只55,000元。

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關鍵字：

BUBEN & ZORWEG, SINN, 鍾瑶

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