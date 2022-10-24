益生菌這樣吃才有效果！亂配飲料、一天多包都是錯誤觀念

文／C編

腸道消化好，除了可以改善心情上面的不適之外，更是可以避免很多後續的疾病，也可以讓免疫力更好，市面上益生菌百百種，到底該怎麼吃才能發揮最好的效果，一定要遵循以下三點建議，才能讓吃進去的益生菌不浪費。

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1.什麼時候吃效果最好？

益生菌的技術分為很多種，未經過包埋技術的益生菌，最好在飯後食用，比較可以避免高濃度的胃酸、膽鹽破壞益生菌，可以更好的到腸道作用，如果是有經過技術包埋的益生菌，比較能夠抗酸、抗破壞，則可以選擇睡前空腹或是早上空腹吃，讓它們有時間好好運作。

2.益生菌怎麼吃最好？

益生菌搭配的飲品非常重要，建議是以常溫白開水搭配最佳，不要手邊有什麼飲料拿來就配，加上一般益生菌比較不耐高溫，所以搭配的水溫不宜過高，但也不要太涼，常溫狀態最佳，假如有喝茶、吃藥、咖啡、酒精等飲品，最好間隔2小時再食用。

3.益生菌不是越多越好！

為了讓自己維持健康，很多人一次吃多包或是多種益生菌，想要達到良好狀態，但不建議這樣做，最好的是固定一個品牌，一天1到2包左右，常態補充，至少持續12週左右的時間，不要一直更換品牌跟劑量，定時定量補充才能讓益生菌達到更好的效果。

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「Her森森」推出「娘家益生菌二盒組（60包／盒）」，原價5200元、特價3740元，相當於一盒只要1870元，平均一包是31元左右，定期投資照顧身體健康狀態，是重要又必要的事情，同時買給身邊的家人朋友，也是相當貼心的舉動。