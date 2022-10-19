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賈永婕愛穿緊身衣提醒自己忌口　曝與老公運動日常「在床上拉筋」

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▲賈永婕分享維持體態的小秘密 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

運動品牌MOLLIFIX瑪莉菲絲推出秋冬新系列，今（19日）邀請女星賈永婕以代言人之姿演繹，她穿著全新鍺離子纖維材質運動裝備亮相，自豪放話：「如果在健身房沒有拿出態度，怎麼跟年輕妹妹比！」她透露自己以前也不愛運動，到現階段跟老公至少一周運動4次，甚至會「一起在床上拉筋」，搞笑停頓逗得自己先笑場。

▲賈永婕 。（圖／品牌提供）

▲賈永婕成為MOLLIFIX年度代言人。（圖／品牌提供）

賈永婕有「三鐵辣媽」之稱，愛運動已經不是秘密，她成為MOLLIFIX年度代言人，聊起健身心得，賈永婕說從前自己也不愛運動，還認為渾身流汗很麻煩，但後來強迫自己運動，發現能夠釋放壓力和負面情緒，也大讚老公是好隊友，兩人會一起跑步、騎腳踏車以及在床上拉筋。不光如此，賈永婕還推薦大家用緊身穿搭督促自己，「像冬天只要穿寬鬆的衣服，你就會覺得空間還很大，所以要適時穿上緊身衣提醒自己，讓你的肉無所遁形，也知道什麼時候該忌口，檢視自己的線條。」

▲賈永婕 。（圖／品牌提供）

▲賈永婕 。（圖／品牌提供）

▲賈永婕冬天運動偏好保暖與透氣材質的裝備。（圖／品牌提供）

賈永婕在挑選冬季運動裝備時，特別注重保暖以及透氣性2大訴求，「像是我身上的鍺離子材質就很好，可以幫助血液循環、透氣性也很好，再來是很輕薄，帶著出門搭配性很高。」她笑說，運動也要有態度，沒什麼地方好裸露的，所以線條一定要好看，不然會被比下去。而她熱心公益，更曾以三鐵項目募款，她所成立的「美少女慈善協會」自5月至今總募款金額已有3800萬元，也強調所有募款過程都必須要公開透明。

▲賈永婕 。（圖／品牌提供）

▲賈永婕 。（圖／品牌提供）

▲MOLLIFIX 鍺離子中層訓練外套； 鍺離子側修飾訓練褲 。（圖／品牌提供）

品牌此次主打的「鍺離子遠紅外線纖維」材質，應用在多款瑜珈褲及訓練外套，能改善血液循環、提升新陳代謝、加強運動後狀態恢復等。訓練褲採用高腰、斜切角度剪裁修飾腿部曲線，可搭配保暖防風的兩穿設計外套，完整冬季運動搭配。

▲lululemon 。（圖／品牌提供）

▲lululemon 。（圖／品牌提供）

▲加拿大休閒運動服飾品牌lululemon Women’s Train系列，（圖二）Power Pivot 背心 。（圖／品牌提供）

加拿大休閒運動服飾品牌lululemon 則有Women’s Train系列，涵蓋運動內衣、背心、緊身褲裝、瑜伽墊等品項，具備延展性、不易變形的 Wunder Train 褲裝及Invigorate 運動內衣 ；Power Pivot 背心採用具有柔軟的肋狀紋理的Luxtreme面料，更具備翻面的雙重穿法，在運動同時也能兼顧時尚感。

關鍵字：

賈永婕, MOLLIFIX, 瑪莉菲絲, 運動

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