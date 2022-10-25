烏來「泉世界」雙人湯屋下殺588元　美人湯護膚、日式風格好舒服

文／C編

天氣逐漸變冷，讓人忍不住想去泡湯放鬆一下，「Her森森」推出「日式風情烏來泉世界雙人湯屋／住宿」優惠活動，最低下殺588元起，日式風格建築搭配上烏來特有的「碳酸氫鈉泉」，無色、無味，泡完能讓肌膚擁有滋潤滑順的觸感，又稱為「美人湯」，泡完溫暖又神清氣爽。

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▲日式風情烏來泉世界雙人湯屋／住宿，最低下殺588元起，點我購買。



位於烏來瀑布環山路的日式溫泉會館「泉世界」，是許多愛泡湯人的冬季勝地，只要秋冬天氣轉涼，就會想去放鬆一下，日本風味的建築設計，而且距離北部地區都很近，不需長途跋涉，就可以享受到湯泉的舒緩，絕對必衝。

烏來早就以泡湯聞名，當地特有的碳酸氫鈉泉，清澈無味就像是白水，弱鹼性的泉水泡完之後，肌膚會有滑潤感，同時也有軟化角質的效果，對肌膚有一定程度的呵護，加上溫泉的熱度，能促進血液循環，讓肌膚看起來白裡透紅，因此又被稱為是「美人湯」，深受不少女性喜愛。

不只是湯泉特別，泉世界在飯店的打造上也格外用心，一樓入住大廳就有咖啡館，一踏進門口就可以聞到撲鼻而來的咖啡香氣，會館兩旁是老主人親自栽種的小樹，還有一棵山櫻，讓人彷彿置身森林，享受著芬多精，餐廳外還設有露天觀景台，泡湯完來享受美食、遠眺山景，絕對是一大享受。

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「Her森森」推出「日式風情烏來泉世界 雙人湯屋／住宿」優惠活動，湯屋下殺588元，住宿則是1880元，可以按照自己的需求，選擇適合的方案，即使是泡湯旺季，仍然有超級優惠的折扣，快安排一趟小旅行。