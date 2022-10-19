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吳姍儒胎兒性別未知挑不了傳家寶　買精品「少報一個零沒關係」

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記者陳雅韻／台北報導

在台灣推廣獨立製錶品牌不遺餘力的Swiss Prestige葳鑠公司，今年歡慶20周年，也迎來第二家店—葳鑠時計光廊，展售11個品牌珍稀錶款，今邀女星吳姍儒站台，孕肚微凸的她秀要價1600萬元的Purnell Escape II陀飛輪錶，是她史上戴最貴重的錶款而顯得小心翼翼，她透露孕期邁向5個月，還不知道胎兒性別，因此無從選擇男錶或女錶當傳家寶，不過夫妻倆買昂貴奢侈品肯定會互相討論，是否會少報價格？她笑著說：「喜歡就好，少報一個零沒關係！」

▲▼吳姍儒錶店活動 。（圖／公關照）

▲吳姍儒孕肚微凸出席葳鑠時計光廊開幕活動，透露孕期邁向5個月。（圖／葳鑠提供，以下同）

吳姍儒懷孕工作量一樣大，她表示除了食量大與比較累以外，沒有其他不適，她身為專業主持人的幽默感一點也沒變，指著手上的千萬名錶說：「數量比吳宗憲的小孩還少，只有唯一的一只！」但她也有感性的一面，談起外婆生前總戴著外公送的刻有「天長地久」字樣的錶，忍不住紅了眼眶，讓她也興起想為設計師老公王陽開選錶的念頭，認為「鋼鐵人」小勞勃道尼愛牌Urwerk很適合另一半。

▲▼吳姍儒錶店活動 。（圖／公關照）

▲吳姍儒第一次戴要價1600萬元的Purnell名錶，小心翼翼。

▲▼吳姍儒錶店活動 。（圖／公關照）

▲吳姍儒佩戴的Purnell冰藍色Escape II三軸球體陀飛輪錶，16,000,000元。

葳鑠時計光廊除了展出吳姍儒所戴的Purnell冰藍色Escape II三軸球體陀飛輪錶，還匯集了Urwerk、ARMIN STROM、ARTYA、CHRISTIAAN VAN DER KLAAUW、CZAPEK、FERDINAND BERTHOUD、GREUBEL FORSEY、HYT、LOUIS MOINET、RESSENCE等共11個獨立製錶品牌，讓收藏家能在舒適空間一次鑑賞年產量稀少的複雜功能與工藝錶。

▲▼吳姍儒錶店活動 。（圖／公關照）

▲吳姍儒認為設計師老公很適合Urwerk UR-112 Aggregat腕錶，8,800,000元。

 

▲▼吳姍儒錶店活動 。（圖／公關照）

▲葳鑠時計光廊展售11個獨立製錶品牌傑作。

同樣代理獨立製錶品牌的瑞博品，昨發布瑞士品牌Krayon全球限量15只、鉑金材質的Anywhere Metiers d’Art Azur腕錶，面盤中央漸變的藍色代表天空，以精雕彩繪琺瑯工藝完美呈現，外環區域由天藍色表示白天、午夜藍象徵夜晚，兩個部分的相對長度不斷變化，可透過其位置判讀日出日落的時間，可依錶主需求設置地點，而6時方向的小盤顯示日期和月份，集美學與複雜工藝於一身，台灣已有藏家搶下一只。

▲▼吳姍儒錶店活動 。（圖／公關照）

▲瑞士獨立製錶品牌Krayon發表限量15只的Anywhere Metiers d’Art Azur腕錶，約5,300,000元。（圖／瑞博品提供）

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關鍵字：

葳鑠, 吳姍儒

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