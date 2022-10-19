微風信義3館20個新品牌迎周慶　連日大雨預購仍超標

▲微風信義3館共20個新品牌首迎周年慶，補強獨家、新貨等特色商品。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

10／20起百貨周年慶重頭戲聚集信義計畫區，共有8間百貨同日推出促銷方案吸客，微風信義、松高、南山三館除推出買千送百回饋，今年在周慶首度登場的品牌也達20間，是近年最多，微風表示疫情期間國外品牌領教台灣民眾消費力，對於進駐台灣市場興趣大增，也加速品牌換新，預計明年要引進20間「台灣首落地」的新品牌進駐。

近年消費市場求新求變，不僅在折扣要下功夫，引進新品牌也成為吸客重點，微風即將登場的信義3館周年慶，就強調有20間品牌是首次參加周慶，如微風南山今年四月開幕的CODY SANDERSON、九月TOD’S全新概念店、法國首飾品牌Les Néréides旗艦店，十月份則有CELINE、紐約品牌THOM BROWNE、日本KENZO全新形象店與全國電子信義首店。目前網紅打卡愛店貳樓餐廳則預計從11／1起提供早午餐服務。

微風信義則有Valextra全台首店、日本CASA FLINE POP-UP STORE、英國護膚品牌OPATRA與Métis保養品；微風松高新開幕的「宜得利家居」信義首店、OB嚴選，而Lululemon的150坪位於門面的旗艦大店，則將在12月登場，其4樓也將再引進一家日式料理餐廳。

微風副總高德璇表示，疫情年讓精品對於台灣民眾的消費力刮目相看，重新分析大陸、香港與台灣3地的新策略，許多國際品牌對於台灣市場都重新燃起興趣，是不少品牌首度進駐台灣的機會期，而信義區更是品牌的首選，微風松高、微風南京目前已經規劃並確定進駐的新品牌，預計在明年就會滿櫃。

高德璇補充，今年周年慶市場趨勢普遍向上，信義三館近期開啟的預購活動，業績目標達成率高達158%，精品仍貢獻最強勁的成長力道，比起去年同期都有50%以上成長。

而新光三越日前也表示，今年周年慶也適逢歷年最大改裝完後的最新面貌，光今年就調整365家新櫃，等同一天開一家，有102家是全新導入，其中20家是全台首發。

新櫃登場重點包括全台百貨店王台中中港店，一、二樓大規模改裝引進Alexander McQueen台中首間全新概念店、中部獨家FENDI，以及BALENCIAGA台中首間全新概念店，以及BYREDO全球首發獨家概念店、Diptyque與香水界特斯拉EX NIHILO；南西店則有法國時裝香氛Chloé、瑞典的L:A BRUKET、香氛選物店PURE WAY等。