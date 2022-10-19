換季肌膚乾癢又來了！中醫師6大守則必記：緊身褲不穿、局部清潔就好

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

換季天氣忽冷忽熱，對於肌膚比較敏感的人，就會開始出現搔癢、乾燥的問題，像是最近異位性皮膚炎、蕁麻疹、濕疹的病患就明顯增加，泰昌堂中醫診所中醫師康博涵就指出，3要3不要的養膚守則，來幫助肌膚恢復健康美麗。

【3大要做守則】

1.要按摩美容穴

身體的穴點很多，其中4大美容穴：合谷、曲池、血海、三陰交，沒事的時候就可以多多按摩，幫助身體氣血循環，達到修護效果。

2.要重點清潔

現在門診最常見的肌膚問題，通常不是清潔不足，而是清潔過度，尤其是油性肌膚的人，只要一出油就會想要洗臉、洗澡，其實這很大一部分都跟肌膚水分不足有關，建議有肌膚問題的人，可以使用溫和的清潔產品，洗淨腋下、陰部、手肘、雙膝內側，四肢、身體、臉部如果沒有特殊狀況，其實用溫水清潔即可，避免過度洗淨導致刺激。

3.適量攝取蛋白質

乾燥、脫屑也是水、蛋白質補充不足的表面之一，建議每天補充2000c.c.的水分，然後蛋肉類要均衡攝取，搭配外用保養，才能讓肌膚穩定。

【3不要做守則】

1.沒事不要緊

在肌膚已經乾燥敏感的狀況下，如果還是穿緊身的衣物，容易出現摩擦，導致更加嚴重，建議還是穿著比較寬鬆並且親膚的材質，避免患部更加嚴重。

2.有事不要抓

肌膚在開始脫屑的時候，雖然看似已經快要脫落，但實際上與肌膚的連結仍在，如果因為搔癢、外觀不適而開始搔抓循環，很容易讓肌膚過度刺激，建議可以運用乳液或是乳霜塗抹，加強保濕，取代抓癢的動作。

3.不要留長指甲

肌膚出現病灶的時候，很多人都會出手去抓，避免搔癢的狀況出現，甚至在睡眠中也會有無意識的抓癢行為，所以建議指甲不要留長，以免抓傷肌膚，造成更多不適狀況。

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