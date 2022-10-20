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對方到底對我有沒有動心？這4大星座「永遠都在忙」表示對你沒感覺

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記者李薇／綜合報導　圖／pexels

要怎麼知道想要追求的另一半對你有沒有感覺？可以透過星座來分析他的行為到底對你是不是有意思，像是感受不到對方的心意、永遠約不出來、聊天很難繼續下去等等，都很可能是對方默默在拒絕你追求的原因，建議要多點心思，才能輕鬆察覺。

▲星座,12星座,占卜,戀愛。（圖／pexels）

＃感受不到他的心意：牡羊座、雙子座、獅子座、射手座

這個星座喜不喜歡一個人，會很明顯地寫在臉上，如果他們對你有意思，就會主動的相約甚至是告白，如果你總是覺得要猜測他們的心意，不知道對方到底對自己有沒有感覺，那通常就是沒感覺居多，像是牡羊、雙子一般時候對身邊人都很客氣，但僅止於人跟人之間的禮貌；獅子和射手面對不喜歡的人就會直接敬而遠之。

▲星座,12星座,占卜,戀愛。（圖／pexels）

＃超難約，永遠都在忙：金牛座、處女座、天蠍座、水瓶座

通常一般星座說自己在忙，大多數都是真的有事情，但這四個星座要注意了，他們通常對喜歡的另一半邀約，都是排除萬難都要參加的狀態，如果他們總是以沒空敷衍你，那就表示針對你沒有感覺，像是金牛、天蠍對不喜歡的人雖然表面客氣，但私底下會各種嫌棄；處女和水瓶則是根本不想浪費時間，所以一律用最近很忙當藉口。

▲星座,12星座,占卜,戀愛。（圖／pexels）

＃直接化身句點王：巨蟹座、天秤座、摩羯座、雙魚座

這四個星座在面對他們不喜歡的對象時，通常臉皮是比較薄的，不敢直接遠離，那就當個句點王，最好是3分鐘之內你都無法接下去任何話，目的就是讓你知難而退、別再靠近，如果你覺得他們很難聊，但很有可能就是對你沒意思，像是巨蟹、摩羯雖然個性內斂，但對朋友還是比較能侃侃而談；天秤跟雙魚平時就話多，一但變身句點王就很明顯對你沒意思。

關鍵字：

星座, 12星座, 占卜, 戀愛

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