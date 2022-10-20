行為才是最誠實的語言　8個觀察可判斷對方「值不值得愛」

▲8種你應該好好愛的男人。（圖／unsplash、Pixabay）



編輯／借借

許多女人都在追求一段穩定、長遠的感情，但人有千百種，有時總是事與願違，許多兩性專家都清楚說明，「外表不是唯一判斷的因素」，無論妳心有所屬的男人多會說話，他的行為總是絕對誠實，觀察他是否有下列8種行為，或許每個人都會有缺點，但他值得妳好好愛或認真對待。

對服務生也很友善

有心理治療師建議，從一個人如何對待毫無利用價值的人，可以得知他是否懂得尊重別人。若他對泊車小弟或服務生都和顏悅色，也就能代表日後他會不會好好尊重妳。

樂於面對妳的父母

說實在的，任何人面對伴侶的父母都會有壓力，這不是個性問題，而是他是否會「為了妳而去面對」的問題，既然兩個人渴望長久穩定的未來，這是一定要做的步驟，而他不逃避。

跟妳的朋友有話聊

他不一定要跟你的姐妹淘混的超級熟，但至少他能和你的朋友自在的相處，這意味著你不需要總是在時間分配上二選一，維持和諧的狀態也是一種貼心。

沒有多重人格

有些人在面對老闆、家人、女朋友時會有不同面貌，其實這種狀況最好是僅止於心情上，而非行為上也整個切換，這種不一致的性格對日後沒有好處，最好情緒與行為都在一個穩定的狀態。

挺過遠距離戀情

若之前你們曾相隔兩地，無論原因是工作或求學，但之後你們仍然在一起，妳需要好好珍惜對方，因為這不是件容易的事。

他會體諒妳的不舒服

女生每個月都會經歷的那幾天，不僅是身體不舒服而已，還包括賀爾蒙的變化影響的情緒，對方若察覺這點，給予更多的耐心跟寬容，甚至想主動幫妳減輕不適感，是相當可貴的，代表他願意呵護妳。

信用良好

信用的重要性隨人定義，言出必行是一件非常不容易的事，代表對方會為他所說的事情負責，或許這點很難觀察，不妨從他的財務狀況了解起，若沒有負債很高機率代表他總是量力而為，懂得控制自己，或是知道自己在幹嘛。

花時間跟妳溝通

很多男人非常「怕麻煩」，有時討論一件事情他們常常會拒絕深度討論，若你們兩人在計劃未來，持續願意告知妳他的想法，維持一定程度的溝通意願是很重要的，常常聆聽妳的邏輯、願意理解，是重視妳的表現。