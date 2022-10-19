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口罩將解封，快學日本超夯「笑容練習術」！　3步驟打造迷人笑容

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▲▼ 日本「笑容練習術」3步打造迷人笑容。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲想擁有迷人笑容，維持潔白牙齒是第一步。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@zawachin__0816）

記者張毓容／綜合報導　

隨著疫情情況逐漸趨緩，前幾日台灣邊境正式解封，距離口罩令鬆綁也指日可待，但你是否已經忘了如何自然微笑呢？又擔心牙齒不夠潔淨亮白？快來學習風靡日本的「笑容練習術」，搭配溫和又有亮白效果的牙膏，打造明亮自信的迷人笑容。

▲▼ 日本「笑容練習術」3步打造迷人笑容。（圖／品牌提供、翻攝IG）

牙醫師提醒，市面有些美白牙膏，使用化學研磨劑Calcium Carbonate(碳酸鈣)，增加摩擦力達到清潔增強美白效果，但是容易破壞琺瑯質。琺瑯質雖然堅硬卻最怕酸蝕，一旦耗損就會失去保護功能，為了追求快速美白，反而造成牙齒受損、痠軟，想在不傷害琺瑯質的前提下美白牙齒，建議使用更天然、更柔細的成份。

另外牙醫師表示，潔牙需要有規律、方向的次序才能刷得乾淨，可從上到下、內到外，牙齒跟牙齦的交接處將牙刷以45度角輕刷，避免牙齦萎縮。此外，建議飯後30分鐘後再刷牙，避免因食物口腔pH值呈酸性而傷害琺瑯質。

而漱口刷牙後就是「笑容練習術」的最佳時刻，嘴唇微笑運動可鬆臉部肌肉、找回迷人的笑容，也可同時檢查牙齒亮白程度。

Step 1：站在鏡子前，將上排牙齒輕咬下唇，上唇用力往上拉起到露出牙齦。

Step 2：將嘴角用力提起到雙頰肌肉微微顫抖。

Step 3：睜大雙眼，保持2分鐘，重複練習8次。

▲▼ 日本「笑容練習術」3步打造迷人笑容。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲刷樂 科研白極致亮白牙膏，120g，NT$189。

精選日本頂級珍珠粉，透過日本科研技術，將珍貴天然珍珠研磨成微米級粒子，不僅微細且質地比牙齒表面軟，能在發揮美白作用的同時，也不傷害琺瑯質，搭配3X Whitening進階鎖白科技，能去除頑固牙漬，溫和提亮，並預防色素沈澱，是能安心天天使用的美白牙膏，恢復齒色更能見效。

▲▼ 日本「笑容練習術」3步打造迷人笑容。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲red seal 冷光鑽白牙膏，100g，NT$290。

紐西蘭百年天然品牌「red seal紅印」今年以高達97%天然成分，推出最高階美白牙膏「冷光鑽白牙膏」，運用智慧活性碳顆粒、天然牙粉小蘇打及椰子油等3大淨白成分，強力吸附牙齒表面色素、掃除口腔異味，並能深入齒縫深層清潔，幫助刷除牙垢、去漬亮白。

▲▼ 日本「笑容練習術」3步打造迷人笑容。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲Rucipello 熱帶海洋牙膏，100g，NT$520。

在韓國被譽為「牙膏界頂級精品」的Rucipello，是LG集團的精品牙膏品牌，利用濟州海岸的天然藻類植萃，研發出天然抗敏感的牙膏，並由專業調香師調配獨特香味，不僅照顧到牙齒清潔、牙齦健康，並能淨化口腔異味、有效維持口腔清新，共有4款不同功能及香氛，其中「熱帶海洋」散發葡萄柚的清甜果香，獨家牙齦護理配方，可降低牙周病、牙齦炎等口腔疾病發生率。

▲▼ 日本「笑容練習術」3步打造迷人笑容。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲Grants 大自然清涼薄荷牙膏，110g，NT$200。

澳洲天然口腔護理品牌Grants，以大自然礦物及草本潔淨成分，添加如薄荷油、尤加利葉油、小荳蔻和鼠尾草等獨特萃取物，不只清潔口腔衛生，更打造令人愉悅的牙膏口味，讓口氣清心如花草茶，且不添加SLS、Parabens防腐劑、三氯沙、人工色素及人工香精等化學成分。台灣共引進5款「大自然牙膏」，包括清涼薄荷、蜂膠、淨白薄荷、抗敏和兒童牙膏-藍莓風味。

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關鍵字：

笑容, 牙齒, 美白, 刷牙, 潔牙, 口腔, 清潔, 護理, 笑容練習術

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