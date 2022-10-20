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2022秋冬最夯4款捲髮！「氧氣波紋＋布朗尼暖棕」化身韓劇女主

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▲▼ 2022秋冬4款流行捲髮 。（圖／品牌提供）

▲2022秋冬捲髮造型超夯。（圖／品牌提供）

記者張毓容／綜合報導

現正值換季時節，也是換上新髮型的好時機，而捲髮可說是今年秋冬大勢流行趨勢，從歐美到日韓，許多女星甚至男星，無論長短都換上捲髮造型！GOLDWELL與亞洲燙髮趨勢大使Mila Liang就攜手分享捲髮X髮色的4款不同風格捲髮造型，不管是喜歡像韓劇女主角的柔美氣質或慵懶率性的文青感，都一定要試試。

▲▼ 2022秋冬4款流行捲髮 。（圖／品牌提供）

＃韓風潮流：氧氣波紋＋布朗尼暖棕色

充滿韓風女主柔美的氣質，如雲朵般朦朧又夢幻層次的氧氣波紋，以較大捲紋呈現柔軟又蓬鬆的輕甜溫柔感，搭配濃醇布朗尼暖棕色調，髮絲如絲緞般閃耀細緻光澤感，展現柔軟而滑順自帶柔焦的唯美捲度；搭配顱頂增高燙技法，巧妙創造出平衡的比例，不僅修飾臉型也同時修飾身形。

▲▼ 2022秋冬4款流行捲髮 。（圖／品牌提供）

＃日系自然：泰迪波紋＋煙燻冷棕色

泰迪波紋以較小捲紋呈現髮型的彈潤立體感，不規則的動感紋理襯出隨性的日系文青風格，深刻又溫柔的捲度使臉部線條更柔美，蓬鬆又隨性的捲髮則立體有型、可愛俏皮，在視覺上看起來顯瘦又減齡，搭配上煙燻冷棕色調，帶有一抹具輕透霧感的灰感，彷彿自帶濾鏡的美肌髮色。

而且泰迪波紋可說是最適合懶人、手殘人的髮行，吹整技巧只需上完造型品後，讓其自然乾或搭配烘罩平面烘乾。

▲▼ 2022秋冬4款流行捲髮 。（圖／品牌提供）

＃率性文青：氧氣波紋＋蜂蜜棕色

以更鬆軟隨性的大微捲，表現仙女系自信不做作的文青氣質，微空氣感的慵懶捲髮，讓髮絲更有線條感，似有若無的捲度營造出慵懶感，在室外即使被風吹亂也依舊好看。若是搭配溫暖蜂蜜棕色系的甜美髮色，在陽光下微暖的金黃光澤，沉穩中帶有活力，完美映襯氧氣波紋的仙女氣息。

▲▼ 2022秋冬4款流行捲髮 。（圖／品牌提供）

＃高訂晚宴風：泰迪波紋＋冷棕色調

不只日常造型，泰迪波紋也能從日系自然感髮型，變身成高級訂製晚宴造型。立體而深刻的捲髮，以Q彈豐厚的水波紋理呈現時髦的輕復古時尚，加上濕亮光澤就很有高級感，展現超模般的強大氣場。S型弧度的長瀏海恰好落在顴骨兩側，形成浪漫的八字曲線，能修飾臉頰肉與高顴骨，搭配冷冽清麗的煙燻冷棕色調，為整體造型帶入一絲神秘氣息。

能維持完美捲髮的護髮造型品

▲▼ 2022秋冬最夯4款捲髮 。（圖／品牌提供）

▲GOLDWELL 動感朵朵捲髮露，125ml，NT$680。

能為燙後秀髮注入水分，讓捲度更有光澤與彈性，質地清爽，打造出來的捲度也較鬆軟，很適合搭配隨性微捲的造型。

▲▼ 2022秋冬最夯4款捲髮 。（圖／品牌提供）

▲Hair Rituel by Sisley 賦活重升熱啟230修護凝露，150ml，NT$2,700。

「230熱能激活修護因子」搭配獨家抗高熱防禦膜，在高溫熱能下反而啟動修護機制，使髮絲不因高溫受損，吹乾後髮絲更加光澤閃耀、活力有彈性。

▲▼ 2022秋冬最夯4款捲髮 。（圖／品牌提供）

▲GOLDWELL 量感3號晶光慕絲，300ml，NT$580。

乾燥受損髮豐盈閃亮的秘訣，特別添加滋養配方，長效修護保水，增添秀髮光澤度及柔滑觸感。

▲▼ 2022秋冬最夯4款捲髮 。（圖／品牌提供）

▲魅尚萱 完美造型護髮精油，80ml，NT$349。

全新升級的「完美護髮精油系列」中，完美造型護髮精油是專為有造型需求的人設計，具修護髮絲、造型記憶的雙效護理功效。

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關鍵字：

髮型, 流行, 趨勢, 造型, 捲髮, 捲度, 髮色, 2022, 秋冬

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