周杰倫搶曬未開賣「XX手套」潮爆　北臉XX KAWS聯名比上次更帥！

記者王則絲／台北報導

天王周杰倫為演藝圈中的潮流一哥，總是能領先眾人率先擁有話題單品，這次也不例外，19日周杰倫在IG上曬出身穿「The North Face XX KAWS」今年秋冬最新聯名「XX手套」和羽絨衣的模樣，該系列台灣甚至還沒上市，可見哥的資源有多強大。「The North Face XX KAWS」2022秋冬聯名以黑白色系為主，比上次更帥。

▲周杰倫搶先曬出為開賣的「The North Face XX KAWS」2022秋冬系列。（圖／翻攝自周杰倫IG）

不同於雙方第一次聯名時的繽紛鮮豔，「The North Face XX KAWS」2022秋冬再度展開聯名系列，新作以黑白原色調為基礎打造，更加率性好搭配，10月26日正式開賣時，想必又將引起一波排隊人潮。

▲The North Face XX KAWS」2022秋冬系列，10月26日將於官網、指定門市正式開賣。（圖／品牌提供）

本次「The North Face XX KAWS」系列秉承「Never Stop Exploring探索 永不停止」的精神，注入KAWS的玩味性格，讓戶外裝備活起來、帥起來，運用The North Face經典ICON系列作為創作畫布，通過黑白深淺的色塊線條，結合功能性科技面料，推出包括羽絨衣、衝鋒衣、小包、旅行包⋯⋯等經典單品，值得關注的是，本次聯名首度跨足鞋類，帶來「ThermoBall™ Traction Mule營地鞋」，每一款單品上都能看見KAWS標誌性的XX眼睛，細節很豐富。

▲The North Face XX KAWS 2022秋冬聯名系列。（圖／品牌提供）

這次周董搶先曬出的正是「The North Face XX KAWS」2022聯名中白色系的XX手套與羽絨夾克，粉絲想購入同款的話請筆記。

▲周杰倫搶先示範手套與羽絨夾克。（圖／品牌提供）

説KAWS為聯名王一點也不為過，不只與眾多潮流品牌合作，也跨界與食品聯名，像是周杰倫繼分享穿上The North Face X KAWS最新系列後，下一篇更加碼Po出了KAWS與General Mills攜手推出的四款麥片盒，四種口味包括 Frankenberry、Count Chocula、Boo-Berry、Frute Brute，不論是包裝上的角色還是內容物，都能看見KAWS招牌元素的蹤影。

▲周杰倫加碼曬出KAWS與General Mills合作推出的麥片盒。（圖／翻攝自周杰倫IG）

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