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周董夫婦狂背愛馬仕　昆凌47萬凱莉娃娃包太可愛

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▲▼昆凌與周杰倫愛馬仕 。（圖／翻攝IG）

▲昆凌斜背愛馬仕今年春夏推出的Kellydole Picto包。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

記者陳雅韻／台北報導

愛馬仕（Hermès）果然是天王周杰倫與天王嫂昆凌的愛牌，繼日前周杰倫曬出要價1,116,000元的Haut à courroies Rock皮包，近日昆凌到台中參加法國珠寶品牌Boucheron活動時，也斜背著愛馬仕476,500元Kellydole Picto系列肩背包開工，夫妻倆好眼光，所選的款式都是話題之作。

▲▼昆凌與周杰倫愛馬仕 。（圖／翻攝IG）

▲昆凌收藏的愛馬仕Kellydole Picto系列肩背包，476,500元。（圖／愛馬仕提供）

昆凌是時尚圈寵兒，尤其與香奈兒（CHANEL）關係友好，不僅經常背香奈兒包，也受邀參加巴黎大秀。她同時收藏不少愛馬仕包，甫亮相的款式為今年春夏發表以Epsom小牛皮材質打造的Kellydole Picto系列肩背包，源起自2000年由愛馬仕時任總裁 Jean-Louis Dumas 所重新詮釋的「Kellydole」皮包，有著眼睛、鼻子、嘴巴、小手與小腳的設計，模樣可愛，童趣的像素風格令人聯想起電玩遊戲，包包除了附肩背帶，還有一個可拆卸的長方小袋可方便收納手機，實用性大增。

▲▼昆凌與周杰倫愛馬仕 。（圖／翻攝IG）

▲昆凌為Boucheron品牌大使，日前出席台中大遠百專賣店開幕活動。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

有別於昆凌的愛馬仕包卡哇伊風格，周杰倫所拎的愛馬仕百萬元Haut à courroies Rock包，則散發搖滾風格魅力，受到機車夾克啟發，整個包款為光滑的Evergrain小牛皮材質，包身裝飾口袋，並以Chaîne d’ancre錨鍊鍊條與全皮包覆的鎖頭細節，酷味十足。

▲▼昆凌與周杰倫愛馬仕 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫日前秀愛馬仕要價1,116,000元的Haut à courroies Rock包。（圖／翻攝jaychou IG）

►周杰倫曬111萬愛馬仕巨包　搖滾魅力帥翻

►昆凌見151萬元BOUCHERON粉紅項鍊興奮想要　到法國只看女人忽略男人

關鍵字：

周杰倫, Hermes, 愛馬仕, 昆凌, Boucheron

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