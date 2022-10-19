科研實力堅強！東森自然美三度獲國家級榮譽「玉山獎」加冕

▲東森集團副總裁暨自然美生物科技董事長廖尚文(右)親自出席受獎，由監察院秘書長朱富美(左)代表頒發國家品牌玉山獎最佳產品獎。（圖／記者徐文彬、湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

東森自然美科研實力堅強，三度獲國家級榮譽「玉山獎」加冕，今(10/19)舉行第19屆「國家品牌玉山獎」頒獎典禮，東森自然美旗下子品牌瑞昇「蔘萃回齡青春露」、BIO UP科美研「花妍微分子速酵青春露」雙雙榮獲「最佳產品獎」肯定，而母集團東森集團更是橫掃18項大獎成為玉山獎最大贏家，顯見東森集團總裁王令麟長年堅持的東森嚴選精神，不僅深受消費者喜愛，品質也禁得起考驗而屢獲國家級肯定。

▲東森自然美旗下子品牌BIO UP科美研「花妍微分子速酵青春露」(左)、瑞昇「蔘萃回齡青春露」(右)榮獲國家品牌玉山獎「最佳產品獎」肯定。



國家品牌玉山獎由產、官、學界指標性專家組成評審團，是國內極具權威、規模盛大的獎項代表，並以「品質、品牌、品味」多面項審核，長期鼓勵企業重視服務品質與創新研發，促進台灣產業經濟發展；而東森自然美今年再度以高品質的肌膚修護與身心療癒商品獲得評審青睞，蟬聯三屆「國家品牌玉山獎」。

東森集團副總裁暨自然美生物科技董事長廖尚文表示，東森自然美傾注半世紀心血，秉持「人證、物證、科學作見證」的理念，持續結合科學方法推出天然高端優質商品，並透過對東方女性皮膚的深度研究累積之大數據及上市前經過百人測試，確保產品的安全與有效性。為照顧更多愛美女性，東森自然美更投入5,000萬打造最高規格生技研發中心，由哈佛、台大、陽明、弘光科大等博士級專家學者組成的頂級專業顧問團，定期共同研討、精進產品、技術與服務的升級，以「東森嚴選」的精神確保商品開發符合消費者期待與市場潮流。

廖尚文進一步說明，東森自然美2022年9月底SPA店家數共1,411家，全球排名第七，未來五年將複製台灣成功模式，在台灣、中國大陸、港澳、馬來西亞等東南亞各國積極展店，朝全球前三大SPA企業邁進。透過實體SPA店及草莓網跨境電商，推展自然美各品牌產品，積極拓增產品線，透過東森集團的多元通路銷售海內外市場，提升品牌國內外市場的知名度，爭取國際合作先機，期許品牌成為國際美妝集團，將台灣驕傲的健康生技實力逐步向海外拓展。

▲東森新零售總經理紀坤傑(右)感謝評審團對東森自然美的品質給予高度肯定。

本屆東森自然美得獎商品包括瑞昇「蔘萃回齡青春露」、BIO UP科美研「花妍微分子速酵青春露」，兩款皆為品牌熱銷的新一代神仙水，分別適合不同年齡層的愛美女性。

東森新零售總經理紀坤傑特別對評審團及專家給予東森自然美的肯定表達感謝 ，他表示：東森自然美致力於提供消費者最好的肌膚保養，持續針對亞洲女性肌膚需求，集結專業皮膚科醫師及國際知名生技實驗室，取得優良高品質成份，並依不同肌膚問題，量身研發專業醫美保養品。

紀坤傑說明，此次獲獎的瑞昇「蔘萃回齡青春露」採用百年野山蔘能將營養直送肌底維持女性肌膚彈性，以及珍稀的「北大西洋冰川綠藻」提升肌膚活力；另一款得獎商品BIO UP科美妍「花妍微分子速酵青春露」則是專為年輕族群打造，以獨家雞尾酒配方揉合雙花妍因子「日本牡丹櫻酒粕X大馬士革玫瑰菁純」成為清爽不黏膩的舒適保養。東森自然美將持續為各種保養需求提出相對應的頂級美容保養品，帶給愛美女性絕佳的有感保養體驗，陪伴台灣女性活得健康、美麗。

▲東森集團旗下子公司橫掃國家品牌玉山獎共18項大獎，(由右至左)東森新媒體總經理陳安祥、東森新零售總經理紀坤傑、東森集團副總裁廖尚文、東森寵物雲總經理鄭大智、東森消費聯盟執行長王世均皆親自出席領獎。

今年東森集團旗下子公司橫掃國家品牌玉山獎共18項大獎，成為現場最大贏家！其中就有7項「最佳產品獎」與自然美相關，包含「森美妍」、「ecL」一同取得國家級殊榮。近期東森自然美也連續獲得眾多國內外獎項，包含2021亞太傑出企業「勵志品牌獎」、比利時Monde Selection世界品質評鑑大賞，2022更抱走Pure Beauty Global Awards美妝界奧斯卡獎，今再度添「國家品牌玉山獎」三連霸佳績，象徵東森自然美再次突破、邁向卓越，品牌榮耀登峰造極。