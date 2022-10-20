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敷面膜就能保濕？皮膚科醫師揭「5個保養真相」　難怪肌膚好不了

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▲▼ 敷面膜能保濕？醫師揭5個保養真相 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲想養出好肌膚，要先擁有正確保養觀念。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@etudeofficial）

記者張毓容／綜合報導　

你是不是也疑惑，明明每天努力保養，但肌膚依舊好多問題、養不好？或是有時候保養品用少了，皮膚反而變好？其實很多人都有錯誤的「保養迷思」，對護膚不一定有效，有的甚至反而傷肌膚！小紅書上知名皮膚科醫師丹妮就揭秘很多人都不知道的5個護膚真相，快來看看你錯了幾個？

＃「補水」是偽概念

有些人皮膚乾就每天敷面膜、早晚擦化妝水，但其實這些都是表面功夫，還可能水合過度、損傷屏障，導致越來越乾。

皮膚表層的水分是來自深層的真皮，水分是由裡往外泵的，肌膚乾的本質是表皮最外層鎖不住水分，其實是缺油，所以日常護膚要從「保濕」入手，用一瓶適合的乳液/乳霜比用一片同樣價錢的貴婦等級面膜更管用。

＃沒有任何產品是必要的

很多人習慣水、乳、霜一起用，但醫師表示，只要在洗完臉後立刻擦保養品，化妝水是可以不使用的。而乳和霜，這兩個產品主要功能是一樣的，只取決於肌膚對保濕度的需求，可以簡單分為乾性肌用霜、油性肌用乳，冬天用霜、夏天用乳等，一切都是要以皮膚的舒適度為準來調整，甚至如果擦個精華水、精華，皮膚足夠保濕了，不擦乳、霜也可以。

＃美白需要長期做

很多人常是快到了夏天才想到美白，但皮膚的代謝週期是28天，黑色素的代謝也需要時間，再好的美白產品也要用到1～3個月，才會逐漸顯現效果。而且美白是要講究多方綜合的，首先防曬要做好，還要做好抗氧保養、搭配多方位作用的美白產品，這些都要組合起來才會有比較好的效果。

＃護膚品很難改善毛孔

屬於油脂型的毛孔用A醇、酸類或是用日常清潔類的產品，會有一定的改善，但需要的週期會比較長。可如果你的毛孔是屬於器質性的，就別期望可以用保養品來改善。

＃黑眼圈很難淡化

黑眼圈形成的原因很多，大致分成結構型、色素型和血管型，市面上有效果的眼霜，只能一定程度上改善色素型和血管型，想要徹底消除是很困難的，就算是做醫美項目也比較難。

想單靠眼霜來改善眼周狀態，不如少熬夜、輕柔護理眼周、做好眼周防曬以及控制好鼻炎，做好這四件事會更加實際。

►妝前敷小心爛臉！皮膚科醫師曝「敷面膜4大誤區」　浪費錢還沒用

►補油是美肌關鍵！皮膚科醫師教「油養膚保養法」3大重點

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關鍵字：

保養, 護膚, 真相, 迷思, 冷知識, 皮膚科醫師, 醫生

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