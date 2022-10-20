fb ig video ETtoday search mobile

金鐘獎前回顧《逆局》10條精彩金句：牽扯他人性命，不是遊戲

>

編輯／JJ

戲劇《逆局》入圍第57屆金鐘獎8項大獎，包括戲劇節目獎、戲劇節目導演獎、戲劇節目編劇獎、主演鮮肉男星朱軒洋入圍戲劇節目男主角獎、李銘順入圍戲劇節目男配角獎、草爺（江治緯）入圍戲劇節目最具潛力新人獎、戲劇類節目剪輯獎和劇類節目美術設計獎；《逆局》改編自推理小說《追凶者》，故事從一樁連續殺人案展開，一步步帶領觀眾揭開幕後陰謀，在金鐘獎正式頒獎前，一起來回顧一下劇中發人深省的10條金句：

▲《逆局》金句。（圖／翻攝自FB）

1. 一般冤案的發生，有高達七成五的機率是由於前線的警察 錯誤的辦案手法所造成。只靠過往的案例來思考辦案，其實就是偷懶。

2. 你沒有辦法判斷一個活人說話的真假，可是我自己的原則是，只要他說的話可以讓我救一個人的命，我就算是被騙，我也選擇相信。

▲《逆局》金句。（圖／翻攝自FB）

3. 人一旦失去理智，便會開始犯錯，犯錯就會留下線索。

4. 我認為一個兇手，他的身上有個悲劇，如果我不試著去找出來他背後的動機，我將永遠得不到答案。

5. 牽扯他人性命，不是遊戲。

▲《逆局》金句。（圖／翻攝自FB）

6. 我們幹警察就是兩件事，除了使命感，就是命一條啦！

7. 我當記者最大的挫折，不是我沒有權力，而是往往卡在我跟真相中間的，是那些有權力的人。

▲《逆局》金句。（圖／翻攝自FB）

8. 證據可以被偽造，只有屍體不會說謊。

9. 如果我所珍惜的生命，對他們來說，是那麼不堪的東西，那麼，他們自己的生命，根本不值得被尊重。

▲《逆局》金句。（圖／翻攝自FB）

10. 你要知道，沒有人是被賦予奪取他人生命的權利。罪犯，還是罪犯。

關鍵字：

金鐘獎, 逆局, 朱軒洋, 周渝民, 金句

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

WHY AND 1／2特賣首日擠爆！　板橋大遠百現身媽媽群「整袋扛」

WHY AND 1／2特賣首日擠爆！　板橋大遠百現身媽媽群「整袋扛」

對方到底對我有沒有動心？這4大星座「永遠都在忙」表示對你沒感覺

對方到底對我有沒有動心？這4大星座「永遠都在忙」表示對你沒感覺

脾氣溫和但原則性很強的3大星座！Top 1看似好欺負，一碰底線就爆發

脾氣溫和但原則性很強的3大星座！Top 1看似好欺負，一碰底線就爆發

常當朋友愛情顧問，自己卻超暈星座Top 3！　冠軍道理都懂就是叫不醒 悼念英女王的上千隻帕丁頓熊沒進垃圾桶　覓得新家溫暖小朋友 2022週年慶SK-II組合一次收！4大夢幻組合明星商品　晶瑩剔透趁現在！錯過再等一年 周杰倫搶曬未開賣「XX手套」潮爆　北臉XX KAWS聯名比上次更帥！ 「超殺女」克蘿伊粉裙裡透出條紋內褲　神顏值也救不了災難下半身 2022秋冬最夯4款捲髮！「氧氣波紋＋布朗尼暖棕」化身韓劇女主 周董夫婦狂背愛馬仕　昆凌47萬凱莉娃娃包太可愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面