金鐘獎前回顧《逆局》10條精彩金句：牽扯他人性命，不是遊戲

編輯／JJ

戲劇《逆局》入圍第57屆金鐘獎8項大獎，包括戲劇節目獎、戲劇節目導演獎、戲劇節目編劇獎、主演鮮肉男星朱軒洋入圍戲劇節目男主角獎、李銘順入圍戲劇節目男配角獎、草爺（江治緯）入圍戲劇節目最具潛力新人獎、戲劇類節目剪輯獎和劇類節目美術設計獎；《逆局》改編自推理小說《追凶者》，故事從一樁連續殺人案展開，一步步帶領觀眾揭開幕後陰謀，在金鐘獎正式頒獎前，一起來回顧一下劇中發人深省的10條金句：

1. 一般冤案的發生，有高達七成五的機率是由於前線的警察 錯誤的辦案手法所造成。只靠過往的案例來思考辦案，其實就是偷懶。

2. 你沒有辦法判斷一個活人說話的真假，可是我自己的原則是，只要他說的話可以讓我救一個人的命，我就算是被騙，我也選擇相信。

3. 人一旦失去理智，便會開始犯錯，犯錯就會留下線索。

4. 我認為一個兇手，他的身上有個悲劇，如果我不試著去找出來他背後的動機，我將永遠得不到答案。

5. 牽扯他人性命，不是遊戲。

6. 我們幹警察就是兩件事，除了使命感，就是命一條啦！

7. 我當記者最大的挫折，不是我沒有權力，而是往往卡在我跟真相中間的，是那些有權力的人。

8. 證據可以被偽造，只有屍體不會說謊。



9. 如果我所珍惜的生命，對他們來說，是那麼不堪的東西，那麼，他們自己的生命，根本不值得被尊重。



10. 你要知道，沒有人是被賦予奪取他人生命的權利。罪犯，還是罪犯。