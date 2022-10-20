天王嫂掛保證！方媛化身美妝博主，愛用8款護手霜評比

▲方媛的愛用分享都相當有誠意。（圖／翻攝自小紅書/方媛，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

天王嫂方媛在《小紅書》很活躍，總是大方分享自己愛用的美妝保養，隨著氣溫越來越冷，手部護理尤其重要，她挑選護手霜會根據質地挑選，也建議洗完手微濕的時候就可塗上，若等到水分完全蒸發再塗會太乾，私下愛用的8款護手霜一次公開！

#LA PRAIRIE 手部修護霜

這款護手霜有淡淡香味，使用起來滋潤度很足，能幫助撫平指甲邊的乾燥脫皮，平常只要早上使用一次，滋潤度能夠維持在下午，不需要頻繁補擦很方便，100ml可以用很久。

#帕爾瑪之水 雅女士護手霜

平常會隨身攜帶在包包中，30ml小容量很好攜帶，使用起來質地輕盈，抹起來相當滋潤保濕，在手上抹開有淡淡的光澤感，淡雅香氣能夠在手上留香很久，環保包材很不錯。

#L'OCCITANE 乳油木果護手霜

這款大家一定不陌生，100ml大容量可以用很久，這款會把它當作手膜使用，使用時會特別擠出多一點，在手上輕輕抹開直到全部被吸收，潤澤度效果很好。

#BYREDO 無人之境護手霜

因為BYREDO的香水，進而認識這款護手霜，這款香味非常特別，做出和香水一樣的層次感，很喜歡它的玫瑰香氣，抹它就不會再噴香水了。

#Jo Malone 維他命E盈潤護手霜

秋冬時必用的護手霜，當覺得手部特別乾燥一定會用這款，偏厚的乳霜質地，塗抹時需要搭配按摩才能加速吸收。

#Aesop 賦活芳香護手霜

這款護手霜延展很好，非常好推開，質地滋潤卻不黏膩，所以平常洗手消毒完或是睡前都會抹這款。

#CHANEL 護手霜

被可愛的蛋型瓶身吸引，這款滋潤款添加了乳木果油，質地類似乳霜，水潤卻不黏膩，平時塗抹雙手，也能順便護理到指甲，幫助軟化老廢角質。

#Revive 悅顏護手霜

平時白天塗抹這款，因為這一款有防曬係數，戶外活動時都會帶上這支，護手同時又能防曬，膏體是粉紅色的，塗抹起來有美白感。