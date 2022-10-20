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風・Luxury／「錶王」被炒到天價的接棒款登場　罕見左冠錶同步曝光

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▲▼ PP 。（圖／公關照）

▲PP Nautilus Ref.5811/1G-001白金腕錶尺寸略增大至41毫米，2,035,000元。（圖／Patek Philippe提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

本周錶界最大驚喜是「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）無預警發表8款新錶，當中3大焦點為已停產被炒到天價的金鷹系列Nautilus 5711新一代Ref. 5811/1G正式亮相；另一亮點是推出罕見左錶冠Ref. 5373P-001單按鈕雙秒追針計時碼錶，方便左撇子錶主操作，而女性運動錶有更奢華選擇，Aquanaut Luce Ref. 7968/300R-001彩虹計時碼錶絕對夠亮眼。

▲▼ PP 。（圖／公關照）

▲PP Nautilus Ref.5811/1G-001白金腕錶，改回1976年的兩件式錶殼。

Nautilus 5811/1G
PP熱門的Nautilus系列5711腕錶後繼款式由Ref. 5811/1G接棒，錶徑較前一代略大，由40毫米增至41毫米，白金錶殼則由三件式設計改回1976年原創款的二件式，不變的是搭配藍色至邊緣漸變黑的橫紋錶面，並採透明底蓋顯露26-330 S C自動上鍊機芯。

▲▼ PP 。（圖／公關照）

▲PP罕見左錶冠設計的Ref. 5373P-001單按鈕雙秒追針計時碼錶，未定價。

Ref.5373P-001雙秒追針計時碼錶
為慣用左手人士設計的Ref.5373P-001雙秒追針計時碼錶，同時具萬年曆功能，將錶冠與按把改在左側方便操作，裝載CHR 27-525 PS Q手動上鍊機芯，為同類型錶款中的纖薄之作；外觀以鉑金材質打造，搭配炭灰色面盤與紅色計時秒針、雙秒追針計時秒針，顯得優雅出眾。

▲▼ PP 。（圖／公關照）

▲PP Aquanaut Luce Ref. 7968/300R-001彩虹計時碼錶，6,210,000元。

Ref. 7968/300R-001 Aquanaut Luce彩虹計時碼錶
PP休閒風格的Aquanaut Luce女士系列中的第一款計時碼錶，以華麗之姿亮相，運用隱密式鑲嵌於錶圈鑲入一圈長方形鑽石與一圈如彩虹般的彩色藍寶石，時標也鑲嵌彩紅色排列的彩色藍寶石相呼應，流露活潑氣息。

同場加映AP彩虹錶
AP（Audemars Piguet，愛彼表）不約而同推出彩虹錶，而且一次推出10只、尺寸各有錶徑37毫米與41毫米的Royal Oak Selfwinding Rainbow Sets腕錶，以陣容龐大的華麗錶款慶祝皇家橡樹系列50周年。此次不是在單一錶款排出彩虹色調，而是以純色表現，41毫米錶款需覓得861顆顏色、淨度與品質一致的長方形切割寶石，37毫米錶款則需790顆寶石，在面盤、錶圈、錶冠與錶帶上散發動人光彩。

▲▼ AP 。（圖／公關照）▲▼ AP 。（圖／公關照）▲▼ AP 。（圖／公關照）

▲AP為彩虹主題的皇家橡樹系列自動上鍊錶以鑲嵌單一寶石呈現，藍寶石款（左起）、祖母綠款、紫水晶款。（圖／AP提供，以下同）

AP為彩虹主題的皇家橡樹系列自動上鍊錶，蒐羅三大貴重寶石紅寶石、藍寶石與祖母綠外，也運用丹泉石、黃色金綠玉、粉紅碧璽、紫水晶、藍色黃玉、橘色錳鋁榴石與沙弗萊石點綴錶款，以隱密式鑲嵌盡顯彩色寶石之美，10款錶排成一列猶如一道迷人彩虹。

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關鍵字：

風Luxury, PP, Patek Philippe, 錶王, 百達翡麗, Audemars Piguet

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