林志玲傳授老公金鐘獎秘訣　迎48歲生日許願「全家參觀浪琴廠」　

記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）今歡慶創立190周年，已代言17年的林志玲現身慶祝品牌生日，她驚嘆時光飛逝，唯有把握當下，她已不糾結於過去的低谷，有子萬事足的她認為現在是人生的高點，一出門工作就想立刻回家抱兒子了。問及是否指點老公「國民姊夫」Akira出席金鐘獎登台秘訣？她透露：「在家我演主持人，他演嘉賓，練習一下可能的情況。」

▲代言浪琴表17年的林志玲「回娘家」，參加190周年活動。（圖／記者黃克翔攝）





▲林志玲以蓬裙禮服搭配浪琴表190周年巨擘系列紀念錶。（圖／記者黃克翔攝）

育兒將近一年，林志玲珍惜小孩睡了以後的「奢華時光」，最喜歡獨處沉澱一下，或和老公Akira聊聊天，她自豪說：「現在講日文比較多，努力呀！」結婚前她經常隨著浪琴表參加各國精彩活動，下個月她將迎接48歲生日，她笑著說：「不如一家三口到瑞士總廠參觀當生日禮物。」



▲浪琴表Master Collection巨擘系列190周年紀念腕錶，18K玫瑰金款（左起）373,500元，精鋼款74,300元，18K金款373,500元。（圖／浪琴表提供，以下同）





▲浪琴表Master巨擘系列香檳金色陽光放射紋面盤褐灰色皮革錶帶女錶（上）78,000元，銀色麥穗紋面盤不鏽鋼鍊帶錶65,300元。

今林志玲以華麗的蓬裙禮服，搭配浪琴表190周年Master巨擘系列紀念錶亮相，她坦承近期密集出席三場公開活動，早在幾個月前已開始調整狀態，希望呈現最好的姿態與正能量，其實心裡有些緊張，幸好在浪琴表對她而言是「回娘家」，且收藏錶款永遠不嫌多，她又相中巨擘系列全新34毫米版的女錶，男錶則推出40與42毫米尺寸，提供全新黑色、銀色與橄欖綠色面盤款式。





▲浪琴表Master巨擘系列42毫米橄欖綠色男錶，72,600元。





▲浪琴表Master巨擘系列40毫米銀色面盤配藍色羅馬時標的鍊帶男錶，68,500元。

林志玲老公Akira黑澤良平也備受瑞士名錶HUBLOT青睞，日前出席品牌Square Bang Unico系列上市活動，他以雙排扣西裝搭配最新方形錶，顯得帥氣有型，他同時大展親和力，以中文表示：「當爸爸很開心，不會累。」





▲林志玲老公EXILE團長Akira日前出席HUBLOT Square Bang Unico系列上市活動。（圖／HUBLOT提供）

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