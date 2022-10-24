5款療癒小眾香氛是下班後的享受！帶你抽離一身疲憊　來場放鬆之旅

實習記者黃麗頻／綜合報導

忙碌一整天回到家後，為自己點上一盞蠟燭，柔和的香氣圍繞整個空間，不僅身心能感受到滿滿的舒適感，還能提升生活品質及儀式感；香氣像是安定劑，更能療癒生活，以下盤點5款令人著迷的小眾香氛，帶你來場放鬆浪漫的香氛之旅。

iki scent 客製化經典款能量蠟燭

▲ iki scent 客製化經典款能量蠟燭，NT$999。（圖／Pinkoi提供，下同）

台灣能量香氛品牌「iki scent」以天然藥草、能量水晶及客製化專業調理級精油打造每個人的專屬能量香氛，透過水晶與卡牌給予的連結，抽出三張蠟燭主人目前所需要的祝福力量，並補充對應的脈輪能量，帶來世界上獨一無二的客製香氛。

Jeidi 接地 GIN DU LAN系列香氛木片蠟燭

覺得心情差的時候不要悶著不說，你會像喝悶酒一樣越喝越悶！台灣原創設計品牌「Jeidi 接地」透過香氛蠟燭把你在生活中的煩悶、苦難大聲說出來，嚴選精油配方帶來三款清新愉悅香氛，為心情與思緒再次注入滿滿元氣和能量。

Theiere world NO.498 黑茶蠟燭

結合法式生活美學、台灣茶葉文化與永續環保概念的香氛品牌Théière以茶壺法文為品牌名，除了向法式香氛致敬外，也隱喻著香氣就像濃縮了茶香精華在壺裡的概念而生。品牌主打中性清淡舒服味道，將蠟燭中注入茶葉微粒粉末，經過長時間淬煉帶來平凡卻不平淡的迷人香氣。此外，品牌更選用再生玻璃瓶器作為蠟燭容器，將瓶底做特殊挖洞設計，讓蠟燭使用完後還能成為盆栽，讓我們沈浸在香氛時，也能為地球盡一份力。

chbydecor造型香氛蠟燭

來自泰國的香氛品牌CHBY以情緒為創作靈感，帶來「平靜」、「和善」、「愉悅」與「驕傲」四款療癒造型蠟燭，在每顆蠟燭上手工刻畫帶有不同神韻的表情，帶給大家兼具巧思與溫暖的舒適環境。

HETKINEN天然擴香

來自芬蘭的香氛品牌HETKINEN將在地如同水源般生生不息的森林作為創作靈感，取自各種不同樹種的成分融入香氛、擴香產品，透過綠意香氣結合極簡、創新的擴香棒設計，帶來單純的心靈平靜。

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