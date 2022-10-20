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「超殺女」克蘿伊粉裙裡透出條紋內褲　神顏值也救不了災難下半身

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記者王則絲／外電報導

美國女演員克蘿伊摩蕾茲（Chloë Grace Moretz）以電影《特攻聯盟》中的「超殺女」一角成名，一張精緻臉蛋圈粉無數，日前她出席最新主演科幻影集《邊緣世界》（The Peripheral）倫敦首映典禮，身穿霓虹粉色禮服亮相，下半身透視裙襬裡透出黑色緊身褲與「條紋內褲」，造型被外媒形容是慘不忍睹，連粉絲都要看不下去：「顏值也救不了。」

▲Chloë Grace Moretz 。（圖／達志影像）

▲Chloë Grace Moretz 。（圖／達志影像）

▲克蘿伊摩蕾茲粉色禮服上半身的狀態完美，但下半身的搭配讓外媒評論一片慘不忍睹。（圖／達志影像）

克蘿伊摩蕾茲日前在《邊緣世界》倫敦首映會紅毯上，選穿Molly Goddard 2023春夏最新系列霓虹粉色禮服亮相，上半身的五分袖上衣還看似正常，但下半身拼接的透視紗裙，透出裡頭的「條紋內褲」與黑色褲襪，奇怪的搭配令大家看傻了眼，大多數的外媒都為克蘿伊此次的造型打了個問號，認為肯定有更好的搭配方式，像秀場上沒有褲襪的版本，畫面也許會和諧許多，連粉絲們也難以接受，表示她好像穿了瑜伽褲走上紅毯，視線根本無法往下看，直呼：「顏值也救不了。」

▲Chloë Grace Moretz。（圖／翻攝自IG）

▲Chloë Grace Moretz。（圖／翻攝自IG）

▲克蘿伊摩蕾茲上回出席全球首映會時，造型就頗獲好評。（圖／翻攝自IG）

不過在上回出席全球首映會活動時，克蘿伊摩蕾茲的造型並沒有那麼慘烈，她身穿LOUIS VUITTON的黑色兩截式禮服，上半身的貝殼狀鏡面上衣讓她閃閃發亮，也隱約露出腹肌線條，凸顯身型的優點所在，整體盡顯優雅與俐落。

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關鍵字：

Chloë Grace Moretz, 克蘿伊摩蕾茲, 超殺女

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