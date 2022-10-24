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8款「精品皮夾」低預算首選！BV手感最柔軟　Prada黑皮革男生也愛用

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文／美人圈

年末想犒賞一下辛苦的自己嗎？入手一顆精品包太有負擔的話，較低預算的「精品皮夾」絕對是首選！最低不到兩萬元就可以入手各大精品的經典款，對小資女來說完全沒有負擔，今天BEAUTY編輯評比2022入門精品皮夾推薦，GUCCI雙G短夾、BV編織短夾太經典，LOEWE、MIU MIU、Chloé更是少女心必收，快一起找到最適合自己的命定款式吧！

2022入門精品皮夾推薦

1.GUCCI Matelassé絎縫短夾

GUCCI的Matelassé系列每一季都會推出全新的演繹，這一季推出的不像是以往的印花壓紋、而是在柔軟的皮革中以車縫的方式作出絎縫壓紋，非常具設計巧思，短夾中央還有標誌性的GG logo，不管是質感或手感都相當美好！

GUCCI Ophidia短夾，NT19,000

▲GUCCI Matelassé絎縫短夾，NT$19,400（圖／BEAUTY美人圈，下同）

這款短夾不過手掌大小，對折型的短夾設計雖然稍有厚度、但整體相當輕巧，珠扣打開後有五個卡片夾層、一個鈔票夾層還有一個拉鍊口袋，近幾年小廢包當道，就需要這種小巧又實用的皮夾！

GUCCI Ophidia短夾，NT19,000

2.GUCCI Ophidia短夾

GUCCI不能錯過的當然就是最具識別度的老花款！這款Ophidia短夾集合最具代表性的GG標誌、綠紅綠織帶及老花帆布，搭配棕色的皮革飾邊，以歷久常新的經典組合向GUCCI傳統致敬，而且帆布材質非常耐用，一顆皮夾用好幾年都不是問題～

GUCCI Ophidia短夾，NT19,000

▲GUCCI Ophidia短夾，NT$19,000

Ophidia短夾正面是三折設計，打開後有一個鈔票夾層、兩個卡片夾層，皮夾後面則是拉鍊口袋，做出立體側邊的設計可以完全打開，發票收據等可以完全收進去，相當實用！

GUCCI Ophidia短夾，NT19,000

3.BOTTEGA VENETA 三折拉鍊錢包

BOTTEGA VENETA的編織皮革款式非常具品牌辨識度，近幾年將編織紋放大的設計更加簡約耐看！這款皮夾也推出多款不同配色，以編織紋搭配小羊皮皮革，手感是這次評比的皮夾品項中最柔軟細滑的！

GUCCI Ophidia短夾，NT19,000

▲BOTTEGA VENETA 三折拉鍊錢包，NT$20,400

這款皮夾是三折的設計，擁有非常大的鈔票夾層，另外還有六個卡片夾層、兩個附加口袋及拉鍊口袋，外觀雖然比較有份量感、但是收納空間相對較足狗，由裡到外不僅美、更是兼具實用度。

GUCCI Ophidia短夾，NT19,000

4.Chloé Malou小型皮夾

近幾年話題超高的Chloé推出不少美包系列都在IG網路上爆紅，這款Malou皮夾最特別的設計就是正面的繩結，上頭還有刻印著細緻的Chloé logo的木頭圓章，另一條則是小小的圓型金屬，真的是一款充滿細節巧思的皮夾！而且也不用擔心繩結設計開關皮夾會不會很麻煩，以珠釦開合的設計相當實用！

GUCCI Ophidia短夾，NT19,000

▲Chloé Malou小型皮夾，NT$17,200

Chloé這款Malou皮夾是有點荔枝皮革的材質，手感柔軟耐用，共有五個卡片夾層、一個鈔票夾層、還有一個拉鍊零錢袋，另外整個皮夾後面還有一個開放式卡片夾層，放一些門禁卡、悠遊卡非常方便。

GUCCI Ophidia短夾，NT19,000

5.MIU MIU Matelassé納帕軟皮短錢包

近幾年大紅的MIU MIU，這款皮夾以品牌經典的Matelassé皮革為主，細緻的小牛皮加上繁複的工序做出的立體波紋、手感相當細滑，柔軟又有質感，搭配正中央的MIU MIU金屬logo，真的是有種低調的奢華質感。

GUCCI Ophidia短夾，NT19,000

▲MIU MIU Matelassé納帕軟皮短錢包，NT$17,500

Matelassé皮夾以對開設計為主，打開後皮夾內側有三個卡片夾層、一個鈔票夾層及兩個內袋，另外還有一個附珠扣的零錢口袋，大小也是偏輕巧的尺寸，放入小包中絕對沒問題！

GUCCI Ophidia短夾，NT19,000

6.Prada Saffiano 皮革短錢包

Prada最經典的Saffiano皮夾，漂亮的嫩粉色十字紋皮革耐磨又防刮，不用特別照顧！簡約的外型搭配中央的三角形琅瓷標誌，展現不同維度的設計細節。這款皮夾收納細節非常足，背面是雙折設計，珠扣打開後共有九個卡片夾層、一個證件和紙鈔隔層，卡片富翁的話也是相當夠用！而正面則是單獨的拉鏈零錢隔層，還有分隔層可以同時收進零錢及發票收據等，容量超級夠！

GUCCI Ophidia短夾，NT19,000

▲Prada Saffiano 皮革短錢包，NT$26,500

7.Prada Saffiano 皮革及皮革短錢包

同樣是Prada的Saffiano系列，這款皮夾就相對較輕巧，黑色的十字紋皮革耐用堅固，男生用也是相當推薦！這款Saffiano皮夾是將三角形琅瓷標誌做在皮革飾扣上方，搭配柔軟的皮革更具設計巧思！這款皮夾皮革飾扣打開後有一個鈔票隔層、三個卡片夾層及兩個內袋，零錢口袋則是做信封揭蓋的設計，收納空間雖然沒有另一款豐富、但是整體來說更加小巧，如果出門不喜歡背大包包或是雜物不多的話，這款放在小包或口袋中更為方便。

GUCCI Ophidia短夾，NT19,000

8.LOEWE 粒面小牛皮小號皮夾

LOEWE這款皮夾以粒面荔枝紋小牛皮為主，手感相當柔軟、同時也很耐用，撞色的皮帶式珠扣設計實用度高之外、上面還有LOEWE經典的Anagram立體壓紋，展現低調的精緻細節。

GUCCI Ophidia短夾，NT19,000

▲LOEWE 粒面小牛皮小號皮夾，NT$22,000

這款皮夾尺寸雖然較大、但整體偏薄，三折式設計打開後有六個卡片夾層、兩個小夾層及一個鈔票夾層，側邊還有一個拉鍊口袋，而且內裡也是搭配撞色的皮革、非常美～

GUCCI Ophidia短夾，NT19,000

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 精品, 卡夾

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