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WHY AND 1／2特賣首日擠爆！　板橋大遠百現身媽媽群「整袋扛」

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▲WHY AND 1／2特賣首日。（圖／讀者提供）

▲WHY AND 1／2特賣首日人潮擠爆。（圖／讀者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

國內知名童裝WHY AND 1／2傳出今年冬裝賣完就收攤，消息一出網路上媽媽們一片哀嚎，直說不捨，而傳出品牌收攤後的首場特賣會今（10／20）在板橋大遠百登場，祭出全面4折起，果然人氣爆棚，媽媽群們塞滿整個會場，不少消費者直接提著透明大袋狂採購，路過民眾笑稱：「真的是沒有明天的買法。」

▲WHY AND 1／2特賣首日。（圖／讀者提供）

在台灣市場已經營44年的WHY AND 1／2童裝，擁有大批死忠顧客，也在百貨公司相當活躍，然而近期對外表示品牌將在明年全部停止經營，旗下知名的「普普熊」也將走入歷史，據悉今年冬裝是最後一季，而門市與百貨櫃位將在明年2、3陸續收店，許多民眾太嘆不捨。

今（10／20）板橋大遠百周年慶開幕首日，同步登場WHY AND 1／2宣布收攤後的首場特賣會，推出萬件商品4折起，一大早就吸引民眾到場狂買，百坪會場吸引超多婆婆媽媽到場搶購，還有民眾背著孩子來搶貨，許多人拿著大型透明購物袋，加上周年慶的採買人潮，成為該館氣氛超熱的人氣點。

▲WHY AND 1／2特賣首日。（圖／讀者提供）

國產童裝品牌Why and 1/2為台灣人王文明於1978年創立，已經在市場歷經40多個年頭，其繽紛色彩與流行剪裁頗受媽媽族群歡迎，品牌規模不但有多家概念店，在連鎖百貨包括新光三越、遠百與百億大店的賣場都有設櫃。

關鍵字：

Why and 12, 收攤, 百貨, 特賣

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