SS23臺北時裝週Liyu Tsai國際大秀　打造臺北城市空中花園

▲Liyu Tsai 2023春夏系列 - Women & Flowers於臺北時裝週亮麗登場。以亨利.馬諦斯的「open window」系列畫作點綴出本季春夏藝術旅程的開端，花朵柔軟卻也獨特的姿態表現出每位女性的獨特品味。(採訪撰稿／記者郭玲綪；攝影剪輯／記者鄭遠龍)

記者郭玲綪／採訪報導

Liyu Tsai 2023春夏系列 - Women & Flowers於臺北時裝週亮麗登場。於臺北松菸文創會所14樓打造臺北城市空中花園，俯瞰東區大巨蛋、國父紀念館及臺北101大樓城市景觀與場內精心設計的花園景致中展現本季春夏藝術時尚旅程。

▲Liyu Tsai 品牌設計總監蔡麗玉。（圖／記者鄭遠龍攝，以下同）

女性溫柔力量的延伸

這次一共發表了2023春夏商品101套，時裝秀開頭以首次發表的童裝系列展開，接著帶出女裝主體，品牌設計總監蔡麗玉希望透過本次延伸系列強調家庭的概念及情感維繫的重要。從一個人、兩個人到一個家，由女性溫柔的力量帶出女裝及童裝系列營造家庭闔樂氛圍，現場讚賞不斷，為時裝秀增添不少亮點！

▲Liyu Tsai舉辦2023春夏時裝大秀，不只展現明年春夏的時裝流行趨勢，更為後疫情時代的服裝設計產業開拓出新的視野。

關愛地球綠色時尚

Liyu Tsai本季素材以關愛地球為主要訴求，由自然友善且親膚的材質來貫穿系列，例如，臺灣在地艾草纖維及超細竹纖之親膚抗菌的布料、歐洲有自然永續認證的布種。同時為支持臺灣服裝相關行業，獨家印花系款式更選用符合對環境友善的臺灣印製廠商攜手合作，將永續環保概念從服裝擴展至產業鏈。

磅礡氣勢打開疫後希望之窗

Liyu Tsai連續第三次獲選臺北時裝周官方品牌秀，歷經近3年的疫情衝擊，臺灣設計師品牌均受到不小的衝擊，許多經營3、40年以上的百貨專櫃女裝品牌近期都傳出結束營業的消息，但作為百貨領導品牌的克萊亞KERAIA卻反其道而行，上個月才剛剛於高雄開設大型時尚旗艦門市，緊接著就在臺北時裝周發表23春夏新品，邀約品牌VIP、百貨通路主管及時尚界重量級嘉賓文化部李連權次長、時尚CEO溫筱鴻等，全場超過500位嘉賓一同欣賞，還有眾多藝名人好友，主播陳雅琳、王淑麗、陳園淳、沈泳吟、李佳玲、徐韻翔與藝人江祖平、成語蕎、劉倩妏、KOL媽咪速玲、薔薔等均穿著品牌最新服飾現身力挺。

▲眾多主播及藝人朋友均穿著品牌最新服飾現身力挺。

秀場以城市空中花園為主題，打造了與國際頂級大秀同等級的伸展台，30多位中外名模穿梭其中，現場更出動高空攝影機拍攝，整體氣勢磅礡，臺灣設計師品牌Liyu Tsai將藉由本季主題女性溫柔的力量，帶領著大家在這低迷的環境中，迎向疫情後這扇希望之窗。

▲Liyu Tsai結合臺北時裝週，讓國內服裝設計產業能與國際接軌，擁有越在地越國際的質感，也使得因為疫情而斷鏈的時尚產業能再次連結。