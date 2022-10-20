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新光三越周年慶首日拚23萬人次　電子鍋2小時賣破200台

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▲▼新光三越信義新天地周年慶首日。（圖／記者黃克翔攝）

▲新光三越信義新天地周年慶首日，一開門化妝品區就人潮滿滿。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡惠如／綜合報導

今（10／20）新光三越信義新天地周年慶首日，上午11點開店前就有許多民眾等待入場，開門後人潮陸續湧進，不到10分鐘館內就已經人潮滿滿，有年約30歲的時尚OL游小姐排隊半小時，為的就是蘭蔻特惠組加送的登機箱贈品，一開門就跑百米直衝櫃位搶下頭香，開心表示：「就為了行李箱來排隊，買完了之後還要趕回去上班。」

新光三越信義新天地周年慶開跑，從10／20至11／2期間消費化妝品單筆滿2,000元送2,000點；全館累計5,000元送5,000點；名品、大家電、法雅客、iStore單筆滿1萬元送5,000點、首五日10／20至10／24期間會員大家電、法雅客、iStore單筆滿1萬元送10,000點skm points。

且新光三越信義新天地具有4館連動、壓倒性品牌數的優勢，業者觀察這兩年顧客聰明消費，傾向大容量、買正送正的組合，優惠組贈送相同品類最受歡迎，多達20萬組化妝品特惠組今年主打「容量戰」，以買一送十再加1、買正送正、人氣燒點組合回饋。

▲▼新光三越信義新天地周年慶首日。（圖／記者黃克翔攝）

業者表示，估計周年慶首日來客數可達23萬人次，化妝品、設計師服飾與名品都會有2位數以上的爆發成長，開檔上午65吋電視、除濕機、電熱水瓶各賣出100台，5到6人份電子鍋賣出200台。

遠百信義A13周年慶10／20至11／8開跑，業者表示首日業績2.5億，成長5%，預期人潮再上漲2成。業績成長以精品、餐飲、大家電、化妝品為最熱門。活動期間百貨服飾累計滿5,000元送500元抵用券；小家電、保健器材單筆滿5,000元送600元抵用券；化妝品、內睡衣單筆滿2,000元送200元抵用券；大家電單筆滿1萬元送1,100元抵用券。首12日1F國際精品單筆滿1萬元送1,000元抵用券、憑APP會員女、男、童裝單筆滿8,000元再加送300元抵用券。

關鍵字：

周年慶, 信義區, 百貨, 週年慶, 遠百, 新光三越

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