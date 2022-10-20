Simone Rocha全球第4間店開在台灣！IG夯款珍珠包、夢幻婚紗全到齊

記者王則絲／台北報導

還記得H&M在2021年與Simone Rocha推出的設計師聯名系列引起多大的旋風與排隊人潮嗎？以往時尚迷們想要入手Simone Rocha的設計，往往都要費力尋找代購，現在Simone Rocha由喜事集團正式代理引入，並在台北遠百信義A13開設了全球第4間專門店，囊括明星們鍾愛的珍珠包、飾品，以及可作為夢幻婚紗的各式公主蕾絲洋裝。

▲Simone Rocha台北遠百信義A13專門店。（圖／品牌提供）



愛爾蘭設計師品牌Simone Rocha雖在台灣知名度不是很高，但在時尚圈可是非常出名，各國名人如怪奇比莉（Billie Eilish）、蕾哈娜（Rihanna）都公開穿過Simone Rocha服裝，凱特王子妃也曾多次戴上Simone Rocha耳飾出席活動。

▲Simone Rocha招牌珍珠單品與少女風洋裝。（圖／品牌提供）



喜事集團自2015年起首度引入Simone Rocha品牌，持續耕耘長達七年， 在今年10月取得總代理權，於台北遠百信義A13開設專門店，為繼倫敦、紐約及香港店後，全球第4家專門店。店中延續倫敦一號店的店裝風格，黑色外觀與明亮內部形成對比，採用如藝廊般裝潢，展售受歡迎的珍珠系列飾品、配件，烏干紗、澎袖、荷葉邊、蝴蝶結、蕾絲等元素組成的各式設計服裝陳列其中，可說是少女們挑選夢幻嫁衣的寶地。

▲於A13戶外上演Simone Rocha 2022秋冬時裝秀。（圖／品牌提供）



為慶祝開幕，19日晚間還於A13外花園廣場，舉行了Simone Rocha 2022秋冬時裝秀，由模特兒們演繹最新系列服裝，現場聚集眾多名人，包括品牌的愛好者魏如昀、演員鍾瑤、姚愛甯、KOL COS⋯⋯。

▲演員鍾瑶、姚愛寗、COS與妹妹柔。（圖／品牌提供）



近日甫開幕的時尚品牌，還能看到14日於微風信義登場的義大利精品品牌Valextra，邀請到隋棠擔任嘉賓，演繹來自米蘭的極簡美學，她以一身黑裝搭配Valextra本季最新推出的「NoLo」系列小方包，俐落的流線立體結構，以最近蔚為潮流的芭比粉色呈現，特別搶眼。

▲女星隋棠出席義大利精品Valextra開幕活動。（圖／品牌提供）