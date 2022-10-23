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初秋韓星愛用唇膏推薦！金高銀選香奈兒#69最優雅、惠利同款意外平價

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文／美人圈

每次追劇看到韓星擦口紅都好容易被燒到啊~今天就帶來2022初秋韓星同款唇膏推薦，從人氣女團成員張員瑛、Jisoo到熱播韓劇《小女子》金高銀、嚴志媛同款唇膏一次蒐羅，快來跟著韓星們的好品味，找出你的本命唇膏吧~

2022初秋韓星同款唇膏推薦

IVE 張員瑛—— Colorgram：Tok 水光唇釉#01 Romance Tok

IVE人氣成員張員瑛，擁有173公分大長腿加上精緻臉蛋，根本是真人版公主，還有那招牌的嘟嘟唇，更曾引爆一波仿妝風潮，令人意外的是張員瑛最愛的唇膏竟然不是專櫃品牌，而是韓國小眾品牌 Colorgram：Tok 的水光唇釉，光澤透亮的質地能很好地修飾唇紋，讓唇瓣看起來特別飽水，很適合員瑛的果汁相妝容呢~

2022初秋韓星愛用唇膏推薦！DIOR藍星唇膏神美、香奈兒#69最優雅，張員瑛同款意外平價

▲張員瑛同款唇膏，Colorgram：Tok 水光唇釉#01 Romance Tok，約NT$345（圖／IG@biyaaaa、Colorgram：Tok）

BLACKPINK Jisoo——DIOR 迪奧藍星唇膏 #720豆沙紅棕

Jisoo先前出席巴黎時裝周，Po出一張張名畫級美照，立刻在社群上引爆討論，身為人間DIOR自然是使用DIOR最經典的迪奧藍星唇膏系列，女神御用的色號#720豆沙紅棕，調色可說是近乎完美，可以一秒提亮氣色、無敵顯白，而且Jisoo不只是因為身為代言人才愛用，就連私下開直播、和朋友出遊的Vlog影片中，也都能看見這款唇膏的身影呢！可見是真愛啊~(笑)

IVE 張員瑛—— Colorgram：Tok 水光唇釉#01 Romance Tok，約NT$345

▲DIOR 迪奧藍星唇膏 #720豆沙紅棕，NT$1,450（圖／IG@sooyaaa__、DIOR）

TWICE 周子瑜——M.A.C 絲柔粉霧奢緞唇膏 #899 玫瑰誘惑

Twice子瑜前陣子染上紫髮色，又是美出一個新高度啊！而同一天她也特別選用M.A.C黑魔杖色號#899來搭配新髮型，溫柔又知性的玫瑰色顯白不挑膚， 無論日常上班、上課或約會都很適合，整體質地偏奶油霜狀，滑順又滋潤，完全不怕起死皮！

IVE 張員瑛—— Colorgram：Tok 水光唇釉#01 Romance Tok，約NT$345

▲M.A.C絲柔粉霧奢緞唇膏 #Brick Through，NT$1,100（圖／IG@thinkaboutzu、M.A.C）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE SSERAFIM 許允眞——HERA 黑蓋霧面唇釉 #404

新人女團LE SSERAFIM一出道就備受關注，其中的成員允眞，擁有一雙水汪汪大眼，加上超強的舞蹈實力，立刻成為團隊中的人氣成員，先前她也在直播中分享自己日常愛用唇膏，包含了HERA 黑蓋霧面唇釉色號#404以及#177，她分享：「可以先用#404鮭魚粉色唇釉打底，再疊擦上#177玫瑰粉色，就可以打造很自然的花瓣唇妝效果，看起來特別有氣質優雅呢~」

IVE 張員瑛—— Colorgram：Tok 水光唇釉#01 Romance Tok，約NT$345

▲HERA 黑蓋霧面唇釉 #404，NT$1,080（圖／IG@le_sserafim、HERA）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

金高銀——CHANEL 香奈兒 超炫耀絲絨唇膏 #69

近期因為韓劇《小女子》人氣再次飆升的金高銀，平常最喜歡溫柔淡雅的唇色，像是這款香奈兒「超炫耀絲絨唇膏」在她的IG出鏡率就很高，無論是拍攝雜誌或是與朋友聚餐，都可以看見金高銀選用這款唇膏，絲絨質地不卡唇紋，顏色更是充滿知性，素顏或淡妝擦都很適合~

IVE 張員瑛—— Colorgram：Tok 水光唇釉#01 Romance Tok，約NT$345

▲CHANEL 香奈兒 超炫耀絲絨唇膏 #69，NT$1,370（圖／IG@ggonekim、香奈兒）

IVE 張員瑛—— Colorgram：Tok 水光唇釉#01 Romance Tok，約NT$345

▲韓劇《小女子》（圖／tvN《小女子》）

嚴志媛——YSL 情挑誘光水唇膏 #147蜂蜜茶奶昔

今年已經40多歲的嚴志媛也因為演活《小女子》當中的反派角色，再次吸引大眾目光！劇中的她更特別選用YSL最經典的情挑誘光水唇膏色號#147，來彰顯貴婦氣息，這款唇膏除了調色極致高級優雅之外，還蘊含高達「65%保養精油」根本是乾唇的救星啊~

IVE 張員瑛—— Colorgram：Tok 水光唇釉#01 Romance Tok，約NT$345

▲YSL 情挑誘光水唇膏 #147蜂蜜茶奶昔，NT$1,470（圖／tvN《小女子》、YSL）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

惠利——Peripera 水嫩感滴露唇釉 #03水嫩粉紅

惠利近年來無論是在戲劇或是歌唱表現都相當出色，出道多年依舊受到廣大歌迷的喜愛！每次用什麼也會立刻颳起小旋風，說是最佳帶貨王完全不為過，相信大家也很好奇惠利私下最愛什麼唇色對吧~御用化妝師우선先前就在IG為大家解答，惠利的2022愛用唇膏就是Peripera 水嫩感滴露唇釉#03，水潤不乾澀的質地，一抹立刻修飾唇紋，粉嫩的色選又可以很好地與原生唇色融合，想要GET韓妞嘟嘟唇，選這款準沒錯~

IVE 張員瑛—— Colorgram：Tok 水光唇釉#01 Romance Tok，約NT$345

▲Peripera 水嫩感滴露唇釉 #03水嫩粉紅，NT$259（圖／IG@dispatch_beauty、Peripera）

Jessica——NARS絲絨迷霧唇筆 #BOLERO

乘風破浪的姊姊Jessica，即使退出團體少女時代之後，也一直積極參加各種綜藝節目，甚至還當起專業美妝Youtuber，分享自己的愛用品，像是這款NARS絲絨迷霧唇筆就是她的萬年愛用，色號 #BOLERO是偏櫻花鮭魚粉的顏色，很適合用來描繪唇周，提升整個嘴唇的膨潤度，讓人看了更想一親芳澤呢！

IVE 張員瑛—— Colorgram：Tok 水光唇釉#01 Romance Tok，約NT$345

▲NARS絲絨迷霧唇筆 #BOLERO，NT$950（圖／翻攝自Youtube／Jessica Jung）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 韓星, 唇膏

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