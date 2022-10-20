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細數孔曉振6個「經典角色」　《沒關係》奪演技獎、《消失》登青龍殿堂

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實習記者黃麗頻／綜合報導

「韓劇女王」孔曉振日前與韓裔美籍歌手凱文吳（Kevin Oh）完婚，不僅在愛情上有不錯的成績，她出演過的作品都是收視保證，憑藉著獨特的魅力與實力派演技，深受觀眾的喜愛，每個角色都是經典之作，一起來回顧孔曉振的6個「絕世角色」，你看過哪些呢？

＃主君的太陽：太恭實

還記得因為看見鬼魂而不敢睡覺的太恭實嗎？2013年《主君的太陽》絕對是孔曉振的經典之作，儘管與以往的角色形象差不多，都是正向開朗的個性，不過孔曉振把太恭實的傻氣和執著，還有害怕鬼魂的神經兮兮詮釋得活靈活現，改變自己以往的演藝風格，頗受觀眾好評！

＃沒關係，是愛情啊：池海秀

憑藉著《沒關係，是愛情啊》這部劇，孔曉振奪下韓國大眾文化藝術獎：電視劇部門最優秀女子演技獎，也因為這部戲，讓她的演技得到更高的認可；劇中飾演精神科醫生池海秀，瀟灑獨立的人設，收放自如的演技，不禁讓人直呼：「根本是池海秀本人！」

＃製作人的那些事：卓藝珍

雖然跟池海秀一樣都是難搞的人設，孔曉振在劇中化身為女魔頭PD－卓藝珍，即便該劇的劇情，比起以往出演的稍顯平淡，不過演技純熟的她，透過眼神的變化，完美詮釋劇中角色的犀利及強悍，精湛的演技，讓整部劇更貼合觀眾的現實生活。

＃嫉妒的化身：表娜麗

擁有「浪漫喜劇女王」美名的孔曉振，在《嫉妒的化身》中飾演氣象主播表娜麗，周旋在兩個男人之中，儘管個性爽朗討喜，卻因為同時愛上兩個男人，讓這個角色頗具爭議，不過她不計形象的爆笑演出，加上演技自然、大方，吸引了不少粉絲的目光。

＃消失的女人：韓梅

除了「浪漫喜劇」外，孔曉振在驚悚片上的表現也十分驚人，在2016年上映的《消失的女人》中，孔曉振飾演一名中國籍的保姆韓梅，除了苦練中文，她在臉上畫了30顆痣，呈現女子辛苦的滄桑感；這不僅讓她獲得青龍獎最佳女主角提名，纖細的內心表現更被大讚是「突破性演技」。

＃鎖命危機：趙京敏

2018年上映的犯罪驚悚片《鎖命危機》，孔曉振飾演一名作風小心謹慎的銀行員－趙京敏，她將角色不安與擔憂，細膩且寫實表現出來，逼真傳神的演技，更加成劇情的緊張懸疑；而《鎖命危機》的票房更是超越「突破性演技」的《消失的女人》，可見孔曉振的演技是一再進步。

►金高銀「4個人生角色」　《鬼怪》一笑登巔峰、《小女子》演技再突破

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關鍵字：

孔曉振, 韓劇, 經典角色, 主君的太陽, 製作人的那些事, 沒關係是愛情啊

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