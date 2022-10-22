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6間單身友善餐廳　讓你一個人吃燒肉、台菜也能很享受

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圖、文／MENU美食誌

嚴選6間單身友善餐廳，讓你一個人吃飯也能吃得很享受，邊緣人也能盡情大口吃美食！

燒肉LIKE(焼肉ライク)京站店
台北市大同區

主打個人套餐且共有多達22種選擇，最低只要180元就能享用完整的單人燒肉套餐，除了必備的肉品之外，還附有小菜及湯品。

▲餐廳 。（圖／MENU美食誌提供）

▲燒肉LIKE（圖／美食客愛吃鬼Mia提供）

TABE YAKINIKU 吃燒肉
台北市中山區

店家採吧台式的單人座位和自助式用餐，提供日本和牛、澳洲和牛與美牛等多種美味肉品，肉品以單片販賣不怕會有吃不完的問題！

▲餐廳 。（圖／MENU美食誌提供）

▲TABE YAKINIKU 吃燒肉（圖／美食客食上桂馥提供）

永吉樂 羊仔湯屋
台北市大同區

位在大橋頭捷運站的羊肉爐店，提供仙草羊肉、清燉羊肉、紅燒羊肉三種湯品，另外還有羊油麵線、羊油乾麵、羊油拌飯等古早味料理。

▲餐廳 。（圖／MENU美食誌提供）

▲永吉樂 羊仔湯屋（圖／美食客Annㄤㄤ提供）

馨苑小料理
台中市西區

台中知名的創意臺菜，主打一個人也可以輕鬆吃台菜，提供健康無負擔的台式料理，還曾榮獲2020的必比登推薦，道地美味絕對要吃起來！

▲餐廳 。（圖／MENU美食誌提供）

▲馨苑小料理（圖／美食客K胃提供）

油花 迴轉吧！燒肉！信義駅
台北市大安區

全台首家迴轉燒肉店，主打小份量、多樣化的選擇，多達20種以上的食材，想吃什麼自己拿，每盤最低只要50元的銅板價，絕對讓你吃得超滿足！

▲餐廳 。（圖／MENU美食誌提供）

▲油花 迴轉吧！燒肉！信義駅（圖／美食客VAS提供）

吃光食堂
台中市西區

門口是復古售票亭的造型，店內充滿日式文青風格的味道，但店家賣的卻是精緻的創意台菜，餐點是採套餐的方式販售，容包含一道主菜搭配白飯和六宮格台式小菜。

▲餐廳 。（圖／MENU美食誌提供）

▲吃光食堂（圖／美食客饒饒食記提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 單身, 邊緣人, 餐廳, 燒肉

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