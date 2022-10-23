雙北6間寵物友善餐廳　與毛小孩一起吃飯不用分離

圖、文／MENU美食誌

毛小孩有福了！雙北6間毛小孩友善餐廳，讓毛小孩吃飯也不用跟你分離！還在擔心帶毛小孩出去吃飯不方便嗎？收藏起來，以後到處吃都不是問題！

舒服生活 TRUFFLES LIVING

台北市大安區

座落在信義安和捷運站，是一間老宅咖啡廳，店內有許多古董老件都是老闆的寶貝收藏，環境舒適且非常歡迎攜帶毛小孩！

▲舒服生活 TRUFFLES LIVING（圖／美食客Jill Chen提供）

RYO.CO早午餐X咖哩

台北市大安區

位於大安區，是一間結合早餐與咖哩的新式風格早午餐店，在享受咖哩飯的同時還能吃著心念的早餐和鮮奶茶。

▲RYO.CO早午餐X咖哩（圖／美食客尼尼熊愛吃提供）

德普雷斯 DÉPLACE CAFE

台北市大安區

在東區巷弄尾端的餐酒館！這裡早上有咖啡、輕食及義大利麵，晚上就化身霓虹燈酒吧，攜帶毛小孩至店內消費，還可享一份免費鮮食寵物餐！

▲德普雷斯 DÉPLACE CAFE（圖／美食客水梨狗與蘋果貓提供）

YOH 曜日義式餐酒館

台北市大安區

帶毛小孩一起用餐會安排專屬包廂，不用擔心會打擾到其他用餐的客人，店家可提供寵物碗和飲用水，但包廂數量有限，建議要提前預約！

▲YOH 曜日義式餐酒館（圖／美食客Hann提供）

貓子曬太陽

新北市永和區

新北永和評價極高的早午餐寵物友善餐廳，座位區有區分為一般客人區域和寵物友善區域，只需鋪上尿布墊或衣服，寵物便可與主人一同入座！

▲貓子曬太陽（圖／美食客琳琳吃爆各種美食提供）

開燈咖啡 DAWN SURF & CO. CAFE

台北市信義區

隱匿在信義區的巷子中，環境打造出令人放鬆的愜意氛圍，店內還有一隻可愛的店狗會穿梭在店內，店家營業到深夜非常適合夜貓子造訪。

▲開燈咖啡 （圖／美食客ReUfdzeD3l提供）



防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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