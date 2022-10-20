聯名美妝超可愛！極光水攜手潮牌變俏皮、d program有兔兔加持好療癒

記者李薇／台北報導

美妝每次聯名推出的產品都超級可愛，尤其是不少跨界合作的單品，更是難得一見的限量鉅作，真的很值得收藏，讓人用起來心情都會大好。以下就盤點近期幾款厲害的合作單品，喜歡的朋友就趕緊靠櫃搶起來！

＃d program X noii noii

來自日本資生堂的保養品牌d program敏感話題這次與大人氣的新生代插畫家noii noii合作，推出超級可愛的「毛起來Q小兔急救收納包」，毛茸茸的兔兔插畫包，裡面擁有敏感肌需要的化妝水、保濕霜、乳液、潔膚乳等等，一包就可以讓換季肌膚超穩定。

＃LANCÔME X BE@RBRICK

蘭蔻在今年與日本設計師赤司龍彥創立的BE@RBRICK合作，推出全新設計包裝的極光水、小黑瓶、柔霧小蠻腰唇膏等等，以白色基底搭配紅色字體的LANCÔME、玫瑰插畫跟萌萌愛心，讓系列單品充滿活潑可愛的新樣貌。

＃美神契約 X 飛天小女警

飛天小女警可以說是很多女孩童年的回憶，可愛的花花、泡泡跟毛毛，總是利用超能力解救世界危機，正義形象是很多女孩心中榜樣，這次她們與美神契約合作，推出超可愛包裝的膠原蛋白、金盞草葉黃、快悅莓（蔓越莓、乳酸菌、西印度櫻桃）等單品，讓女孩在保養自己的同時，也可以獲得滿滿療癒感。

＃ORIGINS X CAFE!N

品木宣言和最潮咖啡CAFE!N，推出全新WAKE UP YOUR SK!N聯名禮盒，裡面擁有元氣十足亮顏C系列的水凝乳、面膜、精華還有!NJOY 濃萃咖啡球，塗抹之後不但讓暗沉肌膚瞬間清醒，咖啡球還能讓整個人一天充滿活力，送朋友是最佳選擇。

＃KLOWER PANDOR X 金馬59

香氛品牌KLOWER PANDOR在今年與金馬59合作，推出絕美的皇家琥珀典藏擴香禮盒，以仿藏酒盒為設計理念，利用奢華皮革木提式外盒，搭配皮革燙金壓紋，手工訂製玻璃擴香瓶，25道鑽石光澤切割工藝，佐以金馬59th燙金瓶標，承載著品牌經典香氛「暮光琥珀」，金黃色的液體展現出高雅奢華的質感。