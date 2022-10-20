4種口味冰淇淋測出愛情觀！喜歡巧克力，代表你愛追求眼前快樂跟幸福

記者李薇／綜合報導 圖／pexels

從生活的小事中，可以探究出你的內心世界，以下這個心理測驗可以從你喜歡吃的哪種口味冰淇淋中，發現你的個性以及戀愛觀，測過的人都覺得超級準，還不快來看看你的隱藏個性，到底是不是被說中了呢？

Q：以下冰淇淋你想吃哪個口味？

A.香草口味

B.巧克力口味

C.草莓口味

D.抹茶口味

A.香草口味

香草冰淇淋是眾多冰淇淋口味中的基本款，選擇這個口味的人你個性直率單純，不會刻意隱藏自己的想法，所以身邊的朋友大部分都覺得你很好相處，在感情裡面也是比較單純直接，比起那些花花招數，簡單大方的方式更吸引你的注意。

B.巧克力口味

喜歡巧克力冰淇淋口味的你，是一個浪漫又自由的人，對於童話故事的場景相當憧憬，也很嚮往自由的世界，在感情之中，比起務實的腳踏實地戀愛，更喜歡追求快樂、享受眼前的幸福，是你會想立刻把握的事情。

C.草莓口味

選擇草莓口味冰淇淋的你非常享受生活中的酸甜苦辣，也很喜歡和朋友玩樂或是聚會，可以說是生活多采多姿的人，在感情之中，你不會盲目地追求浪漫，但也不會過於務實到讓人覺得乏味，是很能夠掌握人生節奏跟平衡的人。

D.抹茶口味

抹茶的味道本來就是茶香帶一點苦澀的味道，喜歡抹茶口味冰淇淋的你個性慢熟、耿直，比起夢幻泡泡浮誇愛情，更樂衷於細細品味生活中愛情的滋味，是一個在生活恬淡、幸福中，可以長遠走下去的類型。