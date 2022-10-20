陳昊森萬寶龍鱷魚紋包上身帥翻　拆背帶變提包好實用

▲陳昊森演繹萬寶龍大師傑作精選系列鱷魚紋迷你行李袋，31,700元。（圖／萬寶龍提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

黑色配件經典不敗，萬寶龍（Montblanc）在經典中創造新意，推出以柔軟霧面黑色皮革製作、再裝飾鱷魚皮紋的大師傑作精選系列鱷魚紋皮件，賦予包款奢華氣息，男星陳昊森斜背此系列迷你行李袋，顯得隨興但時髦有型，再取下背帶，立刻轉化為手提包，兩用設計非常實用。

▲陳昊森將萬寶龍大師傑作精選系列鱷魚紋迷你行李袋背帶取下，變身為手提包。



萬寶龍大師傑作精選系列鱷魚紋皮件，共有多種尺寸與用途的包款，包括大型、中型與迷你行李袋，以及信差包、收納包（附腕帶）、迷你包，搭配復古鈀金屬製作的筆尖形狀拉鍊頭、筆尖形狀皮革裝飾細節；容易入門的卡夾等小皮件，也換上鱷魚皮紋新裝，並有黑色、灰色和英國綠色款式。

▲萬寶龍大師傑作精選系列鱷魚紋迷你包，27,800元。





▲萬寶龍大師傑作精選系列鱷魚紋6卡式名片夾（左）7,100元，灰色鱷魚紋收納包27,800元。



LV（Louis Vuitton，路易威登）最新Aerogram系列男士皮件也流露都會雅痞風格，靈感源自現代旅行藝術，命名Aerogram正是航空郵簡，以流線型建築形狀勾勒包型輪廓，款式包括休閒的腰帶包、拉鍊手拿包、大容量背包等，均使用柔軟又硬挺的全粒面皮革製作，並像蓋上航空郵戳一樣在包身加上金屬 LV 標誌，另有卡夾、錢包等小皮件，備有 霧面黑、霧面卡其色、霧面深海軍色或溫暖的霧面橘黃色等顏色可供選擇。

▲模特兒背霧面橘黃色LV Aerogram皮革斜背包，72,500元。（圖／LV提供，以下同）





▲LV Aerogram系列錢包、卡夾有霧面黑、霧面深海軍色或溫暖的霧面橘黃色等款式。



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